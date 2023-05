EMIS KILLA, la star del rap italiano in concerto al Pordenone Live 19 luglio 2023

Dopo l’annuncio delle scorse settimane del concerto di Tananai, il Pordenone Live, festival giunto alla seconda edizione, ufficializza oggi il secondo nome del suo calendario. A scatenare il pubblico del Parco San Valentino, il prossimo 19 luglio (inizio alle 21.30), sarà il rapper Emis Killa, fra gli artisti italiani più amati di questo genere musicale, pronto a portare in città l’unica data in Friuli Venezia Giulia del suo “Summer Tour 2023”. Sul palco di Pordenone Emis Killa presenterà tutti i suoi successi, canzoni che hanno fatto la fortuna di album come “L’erba cattiva” e “Mercurio”, consacrandolo come star assoluta del rap italiano.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Comune di Pordenone, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismo FVG, saranno in vendita dalle 15.00 di venerdì 5 maggio sui circuiti Ticketone e TicketSms. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“L’annuncio di Emis Killa ci fa piacere. È un altro tassello che fa si che l’estate di Pordenone, che si compone di tanti elementi, sia anche rivolta a un pubblico giovane – ha commentato Alberto Parigi, vicesindaco e assessore a cultura, istruzione e politiche giovanili – Accanto a Tananai, adesso abbiamo anche Emis Killa, e le novità del Pordenone Live non sono ancora finite.“

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, classe 1989, nel 2007 partecipa al concorso “Tecniche Perfette”, dove vince il titolo di campione italiano di freestyle. Inizia a pubblicare i primi lavori, “Keta Music” (2009), “Champagne e spine” (2010 ) e “The Flow Clocker Vol. 1” (2011). Nel 2011 pubblica il disco “L’erba cattiva”, e il singolo “Parole di ghiaccio”, vince il “Best Italian Act” agli Mtv Europe Music Awards e il “Best New Artist” agli Mtv Hip Hop Awards. Nel 2013 esce l’album “Mercurio” che include la hit estiva “Maracanã”. È protagonista di uno degli eventi hip hop più noti al mondo, tutt’oggi l’unico italiano ad avervi partecipato, i Bet Hip Hop Awards. Dal 2013 al 2016 conduce “One Two One Two” su Radio Deejay e “Goal Deejay” su Sky. Nel 2016 è tra i giudici della quarta edizione di The Voice e a fine anno pubblica “Terza Stagione”. Nell’estate del 2018 pubblica la hit radiofonica “Rollercoaster” e successivamente il singolo “Fuoco e benzina”, entrambi inclusi nell’album “Supereroe”. Nel 2020 firma con Sony Music Entertainment e il 18 settembre pubblica l’album “17” con Jake La Furia, certificato disco di platino e anticipato dal singolo “Malandrino”, certificato disco d’oro. Nell’estate del 2021 pubblica “Keta Music Vol. 3”, con cui porta avanti la saga con cui ha esordito nel mercato discografico, certificato disco d’oro. Emis Killa ha recentemente annunciato l’uscita del suo nuovo album dedicato al cinema intitolato “Effetto notte”, prevista per il 19 maggio 2023 per Sony Music