Energy Awards FVG: 28 novembre premiazione delle amministrazioni ecologicamente più virtuose del FVG

Chi saranno i Comuni più efficienti del Friuli Venezia Giulia del 2024? Per il momento possiamo svelare solo che sono 17 e che provengono da tutta la regione, dalle Alpi al mare e da est a ovest. L’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia ha ideato e lanciato l’iniziativa Energy Awards FVG con lo scopo di premiare e dare visibilità ai Comuni++, ovvero le Amministrazioni che più si sono impegnate nell’adozione di buone pratiche volte a favorire la riduzione dei consumi di risorse ed energia, contribuendo concretamente alla mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Il premio è giunto ormai alla quarta edizione: nel 2019 e nel 2022 ha visto protagonisti i Comuni, mentre nel 2023 è stato dedicato alle imprese, in una alternanza tra i due settori.

Il galà degli Energy Awards FVG 2024 si terrà giovedì 28 novembre nella Cantina Lis Neris a San Lorenzo Isontino. Possono partecipare tutti i Comuni della regione previa iscrizione via email a energyawards@ape.fvg.it. La serata si aprirà alle 16.00 e vedrà il suo culmine con la cerimonia di consegna degli Energy Awards FVG, che saranno assegnati ai Comuni energeticamente più efficienti della regione, concludendosi con un brindisi per festeggiare i risultati raggiunti e i traguardi futuri. I premi rappresentano uno strumento di promozione delle iniziative avviate dalle Amministrazioni Comunali per ridurre il consumo di fonti fossili e le emissioni di gas serra.

L’evento vuole anche essere un’occasione di incontro per permettere alle Amministrazioni Comunali lo scambio di buone pratiche e incoraggiare quei Comuni che vogliono fare ancora di più per migliorare le proprie prestazioni energetiche, salvaguardare l’ambiente e la qualità della vita dei propri cittadini, con un risparmio di risorse a vantaggio del bilancio comunale.

Gli spunti di miglioramento potranno essere colti anche attraverso gli approfondimenti tecnici proposti dall’Agenzia, che quest’anno si focalizzeranno su idrogeno verde e Nature-based solutions.

La serata di premiazione del 28 novembre rappresenta solo la conclusione di un percorso che le amministrazioni hanno intrapreso mesi fa, con la compilazione della check list creata da APE FVG. A questa è seguita poi la fase di verifica da parte dell’Agenzia per l’energia, un lavoro complesso di richiesta e analisi dei documenti che accertassero l’effettiva attivazione delle iniziative dichiarate in sede di compilazione. Una volta effettuata la verifica è venuto il momento della validazione da parte dei tecnici di APE FVG, ultimo step da affrontare prima della premiazione. Le categorie del premio sono cinque, dalla E++ alla A++, e tutte rappresentano un risultato positivo per il Comune: l’auto-valutazione del proprio percorso e l’attestazione dei propri progressi permette infatti alle amministrazioni di fissare obiettivi di miglioramento e perseguirli, in linea con gli obiettivi di transizione energetica a livello europeo.

Attraverso le proprie attività, l’Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia – APE FVG promuove lo sviluppo sostenibile aiutando famiglie, imprese e amministrazioni locali a conseguire miglioramenti significativi e misurabili nell’utilizzo razionale dell’energia e delle sue fonti rinnovabili. APE FVG si rivolge a tutti i cittadini con eventi e campagne informative che organizza per sviluppare la consapevolezza dei consumi; realizza pubblicazioni tematiche a diversi livelli di approfondimento; sviluppa partnership a livello locale ed europeo; offre attività di consulenza, audit energetico e di valutazione tecnico-economica degli investimenti nell’ambito delle fonti rinnovabili.