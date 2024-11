GIORGIA FUMO il 15 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Ingegnere, improvvisatrice teatrale e stand-up comedienne, Giorgia Fumo è uno dei nuovi nomi di punta della scena comica italiana. Nata nel 1986 a Roma, cresciuta in Sardegna e formatasi a Pisa, Giorgia ha condotto in maniera brillante due vite parallele: consulente di Marketing Intelligence di giorno, comica e improvvisatrice teatrale di notte.

Inizia a fare Stand Up comedy nel 2019, arriva sul palco dello Zelig di Milano e anche la televisione si accorge subito di lei: per 4 stagioni consecutive è nel cast di Stand Up Comedy su Comedy Central, poi nel cast de Il Giovane OLD su Rai 2 e nel 2022 è una delle protagoniste della finale di Italia’s Got Talent. Dai palchi della tv ai palcoscenici dei principali teatri italiani il passo è breve e Giorgia Fumo si è riconfermata anche live, registrando il consenso del pubblico e della critica a ogni replica.

La sua nuova sfida si chiama “Vita Bassa”, il nuovo irresistibile spettacolo – prodotto da Sava Produzioni – che racconta un universo di originali mondi comici nei teatri italiani. A grande richiesta, Giorgia Fumo annuncia la sua prima data in Friuli Venezia Giulia in programma sabato 15 marzo 2025 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. I biglietti per la data organizzata da VignaPR e FVG Music Live saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 25 novembre online su Eilo.it, Ticketone.it, nei punti vendita autorizzati Ticketone e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

Dopo il successo televisivo, Giorgia Fumo porta sul palcoscenico uno spassoso affresco contemporaneo offrendo al pubblico un mix di osservazioni acute e aneddoti esilaranti sulla generazione dei trentenni e non solo. “Vita Bassa” guida lo spettatore alla scoperta della vita dei millennials, i nuovi adulti che si barcamenano con le briciole lasciate dai loro predecessori. Dai viaggi che devono essere a tutti i costi “esperienze” ai programmi in cui si scelgono abiti da sposa, dalla vita in ufficio ai “lasciamenti” nell’era dei social, la stand-up comedienne con il suo stile unico porta sul palco una comicità intelligente e mai banale.

GIORGIA FUMO

“Vita Bassa”

SABATO 15 MARZO 2025, ore 21:00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Prezzi dei biglietti:

Platea numerata € 35,00 + dp

Prima galleria € 32,00 + dp

Seconda galleria € 25,00 + dp

Terza galleria € 22,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 25 novembre 2024 online su Eilo.it, Ticketone.it, in tutti i punti vendita autorizzati Ticketone e alle biglietterie del Teatro Nuovo Giovanni da Udine