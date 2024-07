Fantastic Negrito giovedì 11 luglio al Castello di Udine

Sarà Fantastic Negrito, cantautore, chitarrista e attivista statunitense, tre volte vincitore del Grammy Award, la stella della quarta giornata di programmazione della 34° edizione di Udin&Jazz. Fantastic Negrito, che pochi giorni fa (il 28 giugno) ha pubblicato il singolo “‘Undefeated Eyes”, realizzato in collaborazione con Sting, salirà sul palco del Castello di Udine domani, giovedì 11 luglio, per uno dei concerti certamente più attesi di questa edizione del festival e fra i più prestigiosi dell’estate musicale del Friuli Venezia Giulia. I biglietti per il concerto sono in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria sotto il Castello nello spazio ex Tonini, in Via Rialto 2, a partire dalle 19:30. Porte aperte al pubblico alle ore 20:00 in attesa del live che inizierà alle 21.30 con il set d’apertura del trio DANG del chitarrista udinese Gianni Rojatti.

La stella eclettica, attivista, sognatore, ideatore di una fattoria urbana, nato con l’articolato nome di Xavier Amin Dphrepaulezz, è uno degli artisti afroamericani più premiati del nuovo millennio. Un innovatore che non ha mai abbandonato la tradizione e l’idea di portare le “radici nere” a tutti. Dopo un album col suo nome d’arte nel 2014 e il primo Grammy per “The Last Days of Oakland” nel 2016, fa il bis di riconoscimenti due anni dopo con “Please Don’t Be Dead”. Il terzo Grammy arriva per “Have You Lost Your Mind Yet?” del 2020, ma il vertice artistico è “White Jesus Black Problems”, uscito due anni dopo: un lavoro dove, oltre a blues, rock, soul e funk, si percepiscono gospel, country, psichedelia. Una grande ricchezza di suoni ispirata a quegli artisti Anni ’70 che si sono spinti oltre i confini, riassunta in un “concept” che per molti è stato anche “album dell’anno”.

Ad arricchire la serata è previsto l’opening act di DANG!, progetto che vede protagonista il chitarrista udinese Gianni Rojatti (che alle 10,30 curerà una masterclass per chitarristi allo Spazio 35), assieme al sassofonista Marco Scipione e al batterista Daniel Fasano. La proposta musicale dei DANG! stupisce per potenza, eccentricità e vivacità: nel loro set i DANG! sciorinano decisi richiami al synth pop anni ’80, impennate progressive metal, virtuosismi e un’irriverente attitudine punk rock. Il tutto unito a deflagranti improvvisazioni e inattesi inserti elettronici.

Se la serata promette spettacolo assicurato, il pomeriggio a Udin&Jazz non sarà da meno. Alle 19.00 in Corte Morpurgo andrà infatti in scena l’evento “Around Gato”, il tributo all’indimenticato Gato Barbieri. L’appuntamento vedrà un momento introduttivo con la presentazione del libro di Andrea Polinelli “Gato Barbieri, una biografia dall’Italia tra jazz, pop e cinema”. Seguirà il concerto dal titolo “Gato barbieri Reload” dove l’autore del volume, al sassofono, sarà affiancato da Massimo Fedeli (pianoforte), Simone Ndyaje (basso elettrico) e Giuditta Santori (batteria) per trasportare l’energia di Gato di nuovo dal vivo, come se le pagine del libro prendessero forma in suono. Il percorso cronologico del concerto, che spazia dal 1961 al 2010, parte dall’Argentina e passa per l’Italia, attraverso composizioni da cui sono tratte le trascrizioni inedite che l’autore ha realizzato e inserito nel libro, anche se non mancano esecuzioni celebri, specie del periodo d’oro “terzomondista”. L’evento è a ingresso libero.

Il programma completo di Udin&Jazz è consultabile su www.euritmica.it .

NUOVE FRONTIERE DELLA CHITARRA MODERNA

Masterclass a cura di Gianni Rojatti, ore 10.30, Spazio 35

AROUND GATO Tributo a Gato Barbieri – ore 19.00, Corte Morpurgo

FANTASTIC NEGRITO – ore 21.30, Castello di Udine

(opening act con i DANG di Gianni Rojatti)