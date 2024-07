Nei Suoni dei Luoghi con ALTER ECHO STRING QUARTET e ORGAN MADNESS TRIO 

Nuovo doppio appuntamento ravvicinato per la 26° edizione di Nei Suoni dei Luoghi. Giovedì 11 luglio (ore 21.00) il festival torna in una delle venue a lui più care, il Giardino di Villa de Brandis a San Giovanni al Natisone, con l’evento “BaRock dal barocco al Rock”, un viaggio musicale da Bach ai Beatles magistralmente condotto dal brillante ensemble tutto al femminile dell’Alter Echo – String Quartet, formato da Marta Taddei (violino), Noemi Kamaras (violino), Roberta Ardito (viola), Rachele Rebaudengo (violoncello). Il concerto è a ingresso libero e in caso di maltempo si terrà all’auditorium Maria Fausta Zorzutti.

Venerdì 12 luglio (ore 21.00) il festival si sposta a Pavia di Udine, nella frazione di Risano, a Villa Pighin, che ospiterà per l’occasione l’Organ Madness Trio, formato da Daniele D’Agaro (saxofono e clarinetto), U.T. Gandhi (percussioni), Mauro Costantini (pianoforte). In una serata di luglio del 1999 i tre musicisti salirono sul palco di Staranzano, ospiti della prima edizione di Nei Suoni dei Luoghi, che li vede quest’anno riuniti a 25 anni di distanza da quel concerto. Il trio, tutto made in Friuli Venezia Giulia, si è costituito nel 1996, e da allora ha svolto centinaia di concerti in teatri, rassegne e jazz club in Italia e in Europa. Il loro repertorio vasto ed eterogeneo comprende sia composizioni proprie originali, sia brani di autori e musicisti appartenenti al mondo del Jazz di metà ‘900, quali l’innovativo organista Larry Young, i sassofonisti Jackie McLean e Lucky Thompson, figure che hanno lasciato un’impronta significativa con il loro linguaggio musicale. Accanto a tutto ciò, il trio fa proprie le hit soul-jazz degli anni Sessanta, il blues dei primi del Novecento e la musica calypso dei Caraibi. Il concerto è a ingresso libero e in caso di pioggia si terrà nel Centro di Aggregazione Giovanile di Lumignacco,

Nei Suoni Dei Luoghi è organizzato da Associazione Progetto Musica, con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Assessorato alla cultura e allo sport e Assessorato alle Attività Produttive e Turismo, econ il sostegno di Fondazione Friuli e Credifriuli.

