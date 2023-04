Fedriga, lavorerò per cittadini nel solco primo mandato

“Vorrei che questo secondo mandato si caratterizzasse per un lavoro fatto sulla traccia del primo, lavorando per i cittadini senza inseguire facili promesse. Un’azione di governo che abbia la capacità di programmare il futuro del Friuli Venezia Giulia in una prospettiva che guardi non alle prossime elezioni ma al prossimo decennio”.

Lo ha detto oggi il governatore del Friuli Venezia Giulia che oggi è stato confermato alla guida della Regione.

Tra i primi punti programmatici che il governatore ha individuato quello dell’aumento degli investimenti internazionali in regione “confermando il trend positivo del mio primo mandato, il potenziamento della norma sull’attrazione dei talenti e continuare nel rafforzamento delle politiche a favore della famiglia anche alla luce del recente incremento, piccolo ma significativo, delle nascite”.

Fedriga ha quindi evidenziato la necessità di “continuare a lavorare come nei cinque anni appena trascorsi, con serietà e senza inseguire consensi effimeri ma puntando a ottenere risultati concreti per il Friuli Venezia Giulia e i suoi cittadini. La sanità è sicuramente uno dei temi centrali, a causa della mancanza di medici e infermieri a livello nazionale, e lo stiamo affrontando dialogando con il governo”.