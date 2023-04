FEFF 25: i film di venerdì 28 aprile

La penultima giornata del Far East Film Festival 25, oltre ad offrire appuntamenti imperdibili come la masterclass pomeridiana di Sua Maestà Johnnie To e il director’s cut di Nomad di Patrick Tam (pietra miliare della New Wave hongkonghese!), porta sotto i riflettori uno dei titoli più attesi della line-up: il kolossal giapponese The Legend & Butterfly di Otomo Keishi, a Udine in anteprima internazionale. Una grande (grandissima) storia di amore e di guerra dove le linee sentimentali si specchiano dentro il respiro epico e sanguinoso delle battaglie. Realizzato per commemorare il 70° anniversario della nascita della società di produzione Toei e ambientato nel Giappone del XVI secolo, The Legend & Butterfly cavalca sontuosamente tre decenni attraverso le vite complesse dei due protagonisti: il signore della guerra Oda Nobunaga (Kimura Takuya) e sua moglie Nohime (Ayase Haruka). Un rapporto vivace e commovente, spesso caratterizzato da dialoghi spiritosi, che trasforma due figure dei libri di storia (e, ovviamente, dei dipinti su seta) rendendole umane e concrete.

Spostandoci dal Giappone alle Filippine, ecco poi in anteprima europea Where Is the Lie? di Quark Henares: un doloroso e acuminato racconto di transfobia dove l’inguaribile romantica Janzen, una donna transgender la cui vulnerabilità viene sfruttata per un gioco di vendetta, è soggetta a inganni e manipolazioni spudorate… Saranno le due straordinarie protagoniste, EJ Jallorina e la diva Maris Racal, ad accompagnare il film sul palco del FEFF 25 assieme alla produttrice Armi Rae Cacanindin.

TEATRO

Ore 09.00

RASSEGNA STAMPA

Notizie dall’Asia con Giulia Pompili (Il Foglio) e Francesco Radicioni (Radio Radicale).

Ore 9.00

NOMAD (DIRECTOR’S CUT)

Regia di Patrick TAM

(Hong Kong, 1982/Restauro: 2023)

L’opera chiave del nuovo cinema di Hong Kong torna al FEFF in una versione inedita rimontata da Tam stesso.

Ore 11.00

INCONTRI/TALKS

Approfondimento sul nuovo cinema taiwanese.

Ore 11.15

YOUR LOVELY SMILE

Regia di LIM Kah Wai

(Giappone, 2022)

Un mockumentary che vede Watanabe Hirobumi nel ruolo di un regista indie in tour per i cinema del Giappone a proporre il suo film. Dietro alla comicità stralunata e rarefatta, un atto d’amore per il cinema indipendente.

Ore 14.30

WHERE IS THE LIE?

Regia di Quark HENARES

(Filippine, 2023)

L’inguaribile romantica Janzen, transgender, dà un’altra possibilità all’amore quando, tramite un’app di incontri, conosce l’affascinante Theo. Il giorno del loro primo incontro, però, Theo la pianta in asso senza motivo. Un vitale dramma dai colori pop sulla transfobia e i social, basato – purtroppo – su una storia vera.

Ore 16.10

THE LEGEND & BUTTERFLY

Regia di OTOMO Keishi

(Giappone, 2023)

Una grande storia di amore e di battaglie! Giappone, 1549. Il matrimonio tra Nobunaga e Nohime non nasce sotto una buona stella: è, di fatto, un’unione politica e Nobunaga non è ben visto negli ambienti nobiliari, tanto da essere soprannominato “lo sciocco”. Nohime invece è una donna brillante e per questo guardata con sospetto. Quando i territori di Nobunaga finisco sotto attacco, l’astuzia della moglie si rivelerà fondamentale per la vittoria…

Ore 17.45

BAMBÙ TALKS

Il ritorno del divino: religioni e potere nel Sud-Est Asiatico. Un approfondimento curato da Giulia Pompili e Francesco Radicioni.

Ore 19.30

LOST LOVE

Regia di KA Sing-fung

(Hong Kong, 2022)

Quando una coppia perde il figlio di tre anni per una malattia, la madre non vorrebbe averne un altro. Ma il desiderio di maternità e di famiglia è ancora forte e la coppia decide di prendere dei bambini in affido…

Ore 21.20

THE WILD

Regia di KIM Bong-han

(Corea del Sud, 2023)

Woo-chul era un pugile di successo finito in carcere per aver ucciso l’avversario durante un incontro. Ora che è stato rilasciato, intende filare dritto. Il suo amico Do-sik è invece disposto tutto pur di sopravvivere. Dopo aver scelto strade diverse, si troveranno l’uno contro l’altro. A combattersi e a tradirsi…

Ore 23.20

EMERGENCY DECLARATION

Regia di HAN Jae-rim

(Corea del Sud, 2022)

Il grande schermo è la casa dei blockbuster. Soprattutto quando sono kolossal che mescolano disaster movie, action e poliziesco!

VISIONARIO

Ore 14.00

LIFE WITHOUT PRINCIPLE

Regia di Johnnie TO

(Hong Kong, 2011)

Ore 16.45

JISEOK

Regia di KIM Young-jo

(Corea del Sud, 2022)

Ore 18.50

DANG BIRELEY’S AND YOUNG GANGSTER

Regia di Nonzee NIMIBUTR

(Thailandia, 1997)