Festa delle Cape a Lignano Sabbiadoro

Giunta alla sua 38° edizione, La Festa delle Cape accenderà le cucine nei primi due fine settimana consecutivi di marzo (2-3 e 9-10). Lo storico e rinomato appuntamento enogastronomico, nato nel 1984 per far conoscere le specialità ittiche e culinarie dell’alto Adriatico da un’idea dei pescatori locali e portata avanti poi dall’Associazione Pescatori Sportivi “Al mare” di Lignano incollaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro e la Società Lignano Pineta, si svolgerà nella suggestiva cornice di Piazza Marcello D’Olivo di Lignano Pineta.

Un evento con il quale Lignano e il suo territorio si raccontano svelando un’identità diversa, depositaria di saperi e sapori antichi che, sempre attuali, sono prettamente legati al mare e all’acqua salmastra della laguna di Marano.

Circa una settantina i volontari coinvolti che, sotto la guida del Presidente Amerigo Pozzatello, daranno vita a un’esplorazione sensoriale dove degustare piatti della tradizione dai cannolicchi o cappe lunghe alla griglia, alle vongole, sarde impanate e in saor, seppie in umido, calamari fritti, baccalà in umido, lasagne ai frutti di mare fino al formaggio alla griglia per coloro che non sono amanti del pesce.

Sarà allestito anche un chiosco bar e in calendario vari momenti di intrattenimento con concerti di gruppi locali e della banda Garzoni di Lignano.

Come da tradizione, il ricavato sarà devoluto in beneficenza ad Associazioni che operano sul territorio locale e regionale.

Le casse apriranno alle ore 11:00 per il pranzo e alle 17:00 per la cena e le cucine saranno operative dalle ore 11:30 sino alle 15:00 e dalle 17:30 sino alle 21:00.

Per l’occasione saranno aperti anche alcuni locali di Lignano Pineta: Tenda Bar, Granseola, Perbacco, Gelateria Mu,Ristorante bagno 3 – bandiera inglese, Movil, Beach Aurora e Terrazza Levante.