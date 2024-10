FILM ESORDIO SUL GRANDE SCHERMO DI MAX ANGIONI CON DIEGO ABATANTUONO.  SET NELLA PROVINCIA DI UDINE PER CINQUE SETTIMANE

si è svolto l’incontro sul set con i protagonisti del film diretto da Volfango De Biasi, prodotto da Notorious Pictures Spa e Tramp Limited srl e distribuito da Columbia Pictures nel mondo, le cui riprese si stanno svolgendo in provincia di Udine, con il contributo della Friuli Venezia Giulia Film Commission-PromoTurismoFVG.

Oltre al sostegno economico, il meticoloso lavoro di FVG Film Commission-PromoTurismoFVG anche nei mercati internazionali permette di mettere in luce le caratteristiche uniche della nostra regione. Come è successo con questa produzione internazionale i cui contatti si sono avviati a febbraio di quest’anno nel corso dell’European Film Market che si svolge in concomitanza con la Berlinale.

Avviate lo scorso 18 settembre, le riprese proseguiranno in regione fino al 16 ottobre 2024, per un totale di cinque settimane di lavorazione quasi interamente concentrate nel borgo di Clauiano, parte della rete dei Borghi più belli d’Italia e frazione del Comune di Trivignano Udinese. Al termine il set si trasferirà a seguire in Puglia.

La location principale del film è Villa Manin Guerresco scelta dal regista dopo uno scouting sul territorio che ha coinvolto più di venti tra ville venete, castelli e strutture alberghiere di tutta la regione proposte dalla FVG Film Commission. Una ventina su, settanta, le maestranze regionali coinvolte, in quasi tutti i reparti. Un film con un budget di 5 milioni di euro dei quali 900 mila euro di spesa sul territorio.

Protagonista con Diego Abatantuono e per la prima volta al cinema Max Angioni, attore comico conosciuto dal grande pubblico per la partecipazione alle più importanti trasmissioni comiche, da Zelig (Canale5) a LOL2 (Prime video), nonché conduttore delle Iene (Italiauno).

Angioni interpreta Simone, un orfano che in seguito ad una serie di disavventure viene condannato al lavoro di pubblica utilità in una casa di riposo dove inizialmente si scontra con una comunità di ospiti capeggiati da Ettore (Diego Abatantuono). Il film verte su uno scontro generazionale senza esclusione di colpi, ma è anche la storia toccante di solitudini che si incontrano per rivendicare un proprio posto nel mondo. Una commedia che usa le armi dell’ironia per proporre una riflessione inaspettata sul valore della terza età.

Al loro fianco un folto gruppo di attori noti, tra cui Neva Leoni, Elisabetta De Vito, Elisabetta De Palo, Nunzia Schiano, Marco Messeri, Giorgio Colangeli, Hal Yamanouchi, Gaetano Bruno, Herbert Ballerina, Nini Salerno, Maria Grazia Cucinotta e con la partecipazione amichevole di Antonio Gerardi.

A guidarli Volfango De Biasi, regista, sceneggiatore e scrittore italiano (tra gli ultimi lavori nel 2023 scrive e dirige “Un matrimonio mostruoso” e “In Fuga con babbo Natale”): “Si sta rivelando una bellissima esperienza lavorare con Max e Diego coinvolti anche nella sceneggiatura. Un film corale, divertente, un incontro tra generazioni, una storia fresca e originale, con un cast è un gruppo affiatato che garantirà ampie gamme e sfumature. Promette tante risate, per tutta la famiglia. È un piacere girare, per la prima volta, nella vostra regione” – le parole del regista nel corso dell’incontro.

A chiusura, la Friuli Venezia Giulia Film Commission ha colto l’occasione per ringraziare enti e istituzioni presenti all’incontro: il Comune di Trivignano Udinese, il Comune di Udine con il Servizio Turismo e Grandi Eventi, il Tribunale di Udine.

“Grazie a questi e altri partner e soprattutto grazie ai rapporti ultra ventennali consolidati sul territorio la FVG Film Commission permette di sostenere a livello logistico set di grande importanza, come quelli che si stanno alternando in queste settimane in tutta la regione, e assicurare alle produzioni le condizioni migliori di lavoro, che rendono estremamente attrattiva la nostra regione per gli operatori dell’audiovisivo. Un ruolo prezioso, che nell’ultimo anno ha permesso di attrarre produzioni tv e cinematografiche, generando un impatto economico quantificabile in 38,5 milioni tra spesa diretta e indotto” – ha sottolineato Sergio Emidio Bini, Assessore alle attività produttive e al turismo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

All’incontro hanno partecipato inoltre il Sindaco e il Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di Trivignano Udinese, Roberto Tuniz e Vanessa Colosetti, il coordinatore della Friuli Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG Chiara Valenti Omero, il produttore delegato per Notorious Pictures, Daniele Mazzocca e la produttrice delegata per Tramp Ltd, Francesca Carravieri.

NOTORIOUS PICTURES

Fondata nel 2012 da Guglielmo Marchetti, Notorious Pictures è una società di produzione e distribuzione con sede a Roma e Milano. Dal 2014, la società è quotata sul mercato Euronext Growth Milan gestito da Borsa Italiana S.p.A. Notorious Pictures è attiva nel settore della produzione audiovisiva, nonché dell’acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche attraverso tutti i canali di distribuzione. Si occupa anche della gestione di sale cinematografiche, attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas S.r.l.

Sin dagli inizi, Notorious si è affermata come un distributore leader nel mercato nazionale. Nel corso degli anni, la società ha incrementato l’attività di produzione – con un focus particolare sulle coproduzioni internazionali – che oggi rientra a tutti gli effetti nel core business dell’azienda e dal 2023 si è estesa allo sviluppo di prodotti seriali. Tra le produzioni Notorious degli ultimi anni: Anni da Cane, diretto da Fabio Mollo e primo film Amazon Original italiano; L’Estate più Calda, commedia Amazon Original diretta da Matteo Pilati; Love Wedding Repeat di Dean Craig, distribuito worldwide da Netflix; The Shift, opera prima di Alessandro Tonda, presentato in concorso alla Festa del Cinema di Roma; Non Odiare, diretto da Mauro Mancini e interpretato da Alessandro Gassmann, candidato a tre David di Donatello; Improvvisamente Natale di Francesco Patierno, distribuito in Italia da Prime Video. Il suo remake internazionale; A Sudden Case of Christmas, con Danny De Vito e Andie Macdowell per la regia di Peter Chelsom, ed Il Nibbio diretto da Alessandro Tonda con Claudio Santamaria e Sonia Bergamasco attualmente in post produzione.

TRAMP LIMITED

Tramp Limited è una casa di produzione che da più di 15 anni produce alcuni dei più importanti e apprezzati film italiani. Come i campioni di incassi di Ficarra e Picone Il primo Natale (16,940,610€), L’ora legale (11,538,940€) o Indivisibili di Edoardo de Angelis, vincitore di prestigiosi premi (Globo D’oro, David di Donatello). Da sempre attenti al cinema arthouse, negli ultimi anni abbiamo prodotto alcuni degli esordi più interessanti del panorama italiano: Spaccaossa, esordio alla regia di Vincenzo Pirrotta (Biennale di Venezia 2022) e Una Femmina di Francesco Costabile (Festival di Berlino

2022). Tra le nostre produzioni più recenti vogliamo ricordare La Stranezza (2022) diretto da Roberto Andò, (vincitore di 4 David di Donatello, tra cui Miglior Produttore e Biglietto d’Oro per il maggiore incasso di un film italiano nel 2022), coprodotto con Bibi Film, Rai Cinema e Medusa, e la miniserie di Scugnizzi per sempre, diretta da Gianni Costantino, prodotta da Tramp con Rai Documentari. Nel 2023 Comandante, diretto da Edoardo de Angelis, e co-prodotto con O’Groove, Rai Cinema e Indigo, apre l’80esima Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2024, distribuito da Medusa, esce in sala Santocielo con Ficarra e Picone, diretto da Francesco Amato.

Foto di Mattia Comuzzi