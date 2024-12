Franco126 sabato 14 giugno 2025 al Castello di Udine

Il suo debutto discografico, “Polaroid” nel 2017, in coppia con Carl Brave è stato un vero e proprio caso discografico, emerso con forza dal tam tam del web ed entrato stabilmente non solo nelle classifiche di vendita, certificato attualmente Doppio Disco di Platino, ma anche e soprattutto nell’immaginario collettivo con un nuovo sound, fresco e coinvolgente che ha conquistato tutte la penisola anche dal vivo. Anticipato dal singolo “Frigobar”, con un suono senza tempo e dalle atmosfere malinconiche, a gennaio 2019 è uscito “Stanza Singola”, l’album di debutto da solista, anch’esso un successo, certificato Disco di Platino, nonché un disco “cult” per pubblico e critica, mettendo d’accordo vecchi fan e nuovi estimatori. Con la sua scrittura rap che sconfina nel cantautorato e con una lucida capacità di mettere a fuoco il reale e le emozioni, Franco126 è una delle firme più talentuose e apprezzate del panorama musicale contemporaneo in Italia.

“Vuoi conoscere il tuo destino? 16/12/2024 14:00h” il ritorno sui palchi italiani di Franco126 la prossima estate parte da qui, da un messaggio sibillino sul biglietto di un veggente trovato tra i vinili usati di Porta Portese. Proprio lunedì 16 dicembre alle ore 14:00 il cantautore romano, tra i più talentuosi della sua generazione, ha annunciato ufficialmente il tour 2025 nelle principali rassegne estive italiane: sabato 14 giugno 2025 al Castello di Udine andrà in scena l’unico concerto nel Triveneto, che sarà anche il primo appuntamento di Udinestate 2025. I biglietti per il concerto in programma a Udine – organizzato da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con il Comune di Udine e PromoTurismoFVG – saranno in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 dicembre su Eilo.it, Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati. Tutte le info su www.vignapr.it e www.fvgmusiclive.it

Dal debutto da solista, a cavallo tra il 2018 e il 2019, e dagli incontri artistici con Tommaso Paradiso e Giorgio Poi, Franco126 ha dominato le scene per alcuni anni sia dal punto di vista discografico che dei concerti. Successivamente la sua scrittura è stata messa anche al servizio di alcuni brani di successo cantati da altri, tra cui “Stupida Allegria” di Emma, “Vento sulla Luna” di Annalisa e “Margarita” di Elodie e Marracash. Il suo legame con la scena rap, ovvero le sue origini, è stato confermato da numerose collaborazioni tra cui spiccano quelle con Fabri Fibra (Come Mai), Noyz Narcos (Borotalco), Gemitaiz e Venerus (Senza di me) e tante altre. Il suo secondo album, Multisala, che vanta la collaborazione di Calcutta ha riconfermato il suo percorso solista riscontrando nuovi successi di pubblico e critica. Anche la sua carriera al servizio degli altri ha mantenuto il medesimo trend, firmando il singolo “Mare Malinconia” per Loredana Bertè, il brano “Un’altra storia” per Marco Mengoni e avendo un ruolo da protagonista in “Cristi e Diavoli”, il primo album ufficiale della Lovegang126, storico collettivo rap romano.

Dopo l’annuncio internazionale dei giorni scorsi per il concerto esclusivo di Cat Power il 25 giugno, oggi Udinestate 2025 svela dunque un altro importante nome che calcherà il palco del Castello di Udine la prossima estate.

FRANCO 126

SABATO 14 GIUGNO 2025 (inizio concerto ore 21:00)

UDINE, CASTELLO

Prezzi dei biglietti:

Posto unico € 25,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 14:00 di martedì 17 dicembre online su Eilo.it, Ticketone.it, Ticketmaster.it e sul circuito internazionale Eventim.si