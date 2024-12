Tricarico e Lo Stato Sociale Dj set sabato 21 dicembre a San Vito al Tagliamento

L’Arci Cral per tutto il mese di dicembre si è trasferito in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento con la sua casetta per la rassegna “Incanto di Natale” e per l’occasione, assieme al Comune, ha organizzato una giornata musicale davvero speciale, con due eventi a ingresso gratuito, in programma sabato 21 dicembre.

Alle 17:30 al Teatro Arrigoni si esibirà uno dei cantautori più eclettici del panorama italiano, Francesco Tricarico. Prenotazioni su www.eventbrite.it.

Alle soglie dei 25 anni di carriera tra musica e arte – l’esordio discografico con Io sono Francesco è del 2000, ha all’attivo 11 album, 2 libri e innumerevoli successi scritti anche per altri grandi artisti (Adriano Celentano, Zucchero, Gianni Morandi, Malika Ayane, etc.) – Tricarico dimostra che la sua luce continua a brillare, puntando il faro sulla “ricerca di senso della vita che trova ragione nella poesia, nella musica e nell’arte, al di là di meccanismi di narrazione standard della realtà, dove ci si accorge che la finzione, la fantasia, l’immaginazione divengono concrete più di ogni realtà considerata tale”.

Il nuovo live, nel quale Tricarico è nuovamente accompagnato da Michele Fazio al pianoforte, non è solo un concerto, ma è un concept show musicale, durante il quale l’artista si racconta, legge appunti suoi o altrui, condivide pensieri limpidi e intimi, suona il flauto, canta le sue canzoni fra lucida follia e spiazzante razionalità (Vita Tranquilla, Il Bosco delle Fragole, A Milano non c’è il mare, 3 colori, Abbracciami Fortissimo, La situazione non è buona tra le più note).

Dalle 19:00 invece, tutti in Piazza del Popolo per una selezione musicale davvero speciale, con il dj set de Lo Stato Sociale. Nello specifico di Bebo&Carrot, due dei cinque componenti della band bolognese, attiva dal 2009 e arrivata al successo con un Sanremo da protagonisti e due palazzetti storici come il Paladozza e l’Unipol Forum sold out. Bebo e Carota arrivano arrivano a San Vito per scaldare l’atmosfera della ?????? e far ballare il pubblico. Si presentano così: “Quando non siamo impegnati con i concerti scriviamo libri, produciamo dischi e beviamo caffè. Siamo belli quando balliamo, ma siamo più bravi come dj.”

A dare il cambio ai due “regaz” ci penseranno i resident TEX&E.S. con il loro dj set con i dischi in vinile.

Guardando al 2025 l’Arci Cral è pronto a svelare già un po’ di sorprese, a partire dalla rassegna di Stand Up Comedy che partirà l’11 gennaio con il nuovo show di Chiara Becchimanzi e proseguirà fino a giugno con un appuntamento al mese (il programma completo è stato pubblicato nei canali social dell’Associazione).

Non mancherà la grande musica, con ben due serate a gennaio: la prima, il 4 gennaio, darà spazio al grande rock con tre band davvero potenti. Sul palco saliranno i Tears’ Heaven che presenteranno in anteprima il secondo singolo “Celestial”. Poi ci sarà il ritorno sulle scene di una delle band che hanno segnato la scena new metal pordenonese negli anni 10, i Total 13. Terzo nome, una giovane importante band, reduce dalle semifinali di Sanremo Giovani e ora in tour nei più importanti teatri italiani con il musical I Tre moschettieri, i Sea John.

Sabato 25 gennaio invece arrivano i Savana Funk che incarnano l’essenza della live band unendo funk, rock, blues e musica africana. Il groove è la loro lingua e il palco la loro casa, con un pubblico affezionato in rapida crescita e un crescente numero di concerti in tutta Europa.

La data per la presentazione letteraria sarà venerdì 17 gennaio, serata in cui Fulvio Luna Romero (premio NebbiaGialla per inediti con il romanzo Prosecco connection e finalista al premio La Provincia in Giallo) presenterà il primo e secondo capitolo di una trilogia noir: “Le regole degli infami” e “Le regole della vendetta”.