Fricozoid, il primo film sul frico. Guardalo gratis per un mese

Per portare un po’ di buonumore nelle case dei Friulani (e non), Fricozoid è disponibile online gratuitamente per un mese



Una coppia di anziani friulani (Adriano Sabotto e Valdi Tessaro) vogliono vincere una nuova e fiammante Apecar, primo premio di un contest per la realizzazione del frico più buono del mondo. Il formaggio speciale del nonno però è completamente ricoperto da una strana muffa che darà origine a un affamatissimo frico mutante.

Fricozoid è un omaggio ai film degli anni 80, per tutti i nostalgici che hanno amato film come Gremlins e Critters. Le motivazioni, secondo le parole del regista e sceneggiatore Federico Scargiali, vanno individuate nel tentativo di valorizzare un prodotto tipico della regione ma presentandolo sotto una luce insolita e sorprendente, trovando un minimo comune denominatore tra la buona cucina tipica friulana ed il cinema di cui è un grande estimatore.

Visceravisions è una realtà regionale che ormai da qualche anno è attiva nella realizzazione di cortometraggi horror e fantascientifici (Life.Love.Regret., Through your lips, Creature from the Back Lagoon, Scusa Amore) e videoclip musicali (The Little Death, Murder Mansion, Post Pop Violence) sempre a sfondo orrorifico-sci-fi.



[ENG]

A couple of old people are trying to win a contest for the best frico (typical dish of North-East Italy made by potato and cheese) in the world. First prize, an apecar. By using the special cheese of grandpa, covered in a suspicious mold, they’ll acidentally give birth to a mutant hungry critter.