Friuli Doc: programma sabato 9 settembre

Dopo la spettacolare inaugurazione di ieri, in Piazza Libertà, Friuli Doc entra nel vivo con la seconda giornata di programmazione. Ottime le presenze nella prima giornata di evento, caratterizzata dalla forte presenza di udinesi e friulani accorsi per applaudire le autorità e l’ospite d’onore Giannola Nonino. Il successo dell’inaugurazione e degli appuntamenti di venerdì è stato confermato dalle numerose presenze e dall’ottimo riscontro di prenotazioni degli eventi organizzati per la seconda giornata. Le degustazioni di prodotti tipici e i laboratori artigianali hanno registrato il tutto esaurito con largo anticipo, già prima dell’apertura di Friuli Doc.

In mattinata grande interesse per la presentazione del volume di “Guide di Repubblica” relativa allo sport e le vacanze outdoor nel territorio del Friuli Venezia Giulia. Incontri come questo, di fatto sono un ritorno nel programma di Friuli DOC, e durante questa ventinovesima edizione La Guida sul Friuli Venezia Giulia offre itinerari ancora inesplorati, varietà di paesaggi e ricca biodiversità, e possibilità uniche per fare attività all’aperto. Senza contare tutte le eccellenze culturali ed enogastronomiche che fanno dell’offerta turistica della regione Friuli Venezia Giulia un’opportunità unica per vivere a pieno le proprie vacanze a stretto contatto con la natura e in maniera attiva. Paolo Mosanghini, direttore del Messaggero Veneto, ha condotto l’incontro, a cui hanno partecipato il Sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il Vice Sindaco Alessandro Venanzi, il Vice Presidente delle Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil e il giornalista Furio Bardassi.

Il cicloturismo è stato un tema centrale del dialogo. “Udine ha una grande opportunità – ha detto il Sindaco Alberto Felice De Toni – siamo al centro dell’Europa e gli itinerari che passano per Udine attraversano tutta la Regione. Inoltre c’è una silenziosa ma progressiva svolta nel cicloturismo, grazie alla bicicletta con assistenza. Mai come quest’anno abbiamo notato la presenza dei turisti in sella delle proprie bici, e un’apertura del settore alle persone con disabilità o con difficoltà di spostamento, grazie a mezzi innovativi e inclusivi, è un passo avanti molto grande. Udine ha la possibilità di diventare un polo logistico per il cicloturismo in Friuli Venezia Giulia, anche grazie ai prossimi interventi in programma sulla ciclabilità cittadina, perciò l’opportunità che vediamo ora è quella di rafforzare in maniera tangibile il rapporto tra turismo e cicloturismo e le eccellenze che possiamo vantare dal punto di vista culturale e da quello enogastronomico, che già hanno mercato a livello internazionale”.

Anche il Vice Sindaco Venanzi è intervenuto sul tema del cicloturismo aggiungendo una riflessione sulla filiera produttiva delle eccellenze friulane promosse dalle Guide di Repubblica. Venanzi ha affermato: “Il cicloturismo è un’importante attrattiva turistica in Regione e pone Udine naturalmente nel mezzo, data la sua posizione, come crocevia dei percorsi che attraversano il territorio da nord a sud e da est a ovest. Ma tra le righe di questo volume non ci sono le eccellenze – ha continuato il Vice Sindaco – c’è anche l’enorme lavoro delle persone che stanno dietro ai prodotti del nostro territorio. Udine durante Friuli DOC è un palcoscenico di tutte le eccellenze regionali, ma può esserlo ogni giorno. Di turismo a Udine si è sempre parlato ma non si è probabilmente mai creduto fino in fondo, invece ritengo che la città di Udine abbia un potenziale inespresso invidiabile, come ad esempio tutti gli scorci e i luoghi nascosti che molti non conoscono”.

Giannola Nonino, ospite d’onore dell’inaugurazione, era presente anche a questo incontro e ha intrattenuto qualche scherzoso scambio di opinioni con gli ospiti, anche nell’aperitivo che è seguito alla presentazione. Come ospite d’onore rappresenta perfettamente i valori e gli obiettivi che sono stati citati, soprattutto dal punto di vista, toccato ripetutamente, della collaborazione tra i vari settori d’eccellenza della Regione.

Sabato, terza giornata di Friuli DOC, continuerà con un avvicendarsi di incontri in centro storico e nelle vie adiacenti: enogastronomia, musica di strada, eventi, visite guidate, presentazioni di squadre sportive, fino ad arrivare allo spettacolo di chiusura con Jerry Calà che si terrà in Piazza Libertà. Molti degli appuntamenti con i laboratori artigianali e le degustazioni sono ad oggi al completo. Ne diamo comunque elenco per offrire un quadro dettagliato delle attività.

DEGUSTAZIONI E ARTIGIAN-LAB

Le degustazioni inizieranno alle 10.00 con il convegno-degustazione ad ingresso gratuito a cura di PromoTurismo FVGpresso il Museo Etnografico del Friuli. Il convegno, intitolato “Di tai in tai fra Ribuele e Tocai”, e tenuto in lingua friulanadall’agronomo Enos Costantini terminerà con una “degustazion di vin furlan”.

Nuovo incontro (sold-out) con la degustazione del Prosciutto di San Daniele per gli amanti di questa prelibatezza nostrana alle ore 10.30 nella Loggia del Lionello in Piazza Libertà.

Alle 12:00, sempre alla Loggia del Lionello, sarà invece la volta di un altro prodotto DOP, il Formaggio Montasio: un sapore senza tempo Loggia del Lionello. Anche questo evento è sold-out.

Gubane e strucchi, tesoro gastronomico della regione Friuli, con l’irresistibile mix di sapori e aromi, sono protagonisti della in via Mercatovecchio alle 15:00. Questo Artigian-lab a cura di Confartigianato – Imprese Udine con il supporto di Banca Intesa Sanpaolo è sold out.

Dalle ore 17.00 l’appuntamento consueto è in Piazza 1° Maggio nello Stand PromoTurismo FVG con l’aperitivo siglato “Io Sono Friuli Venezia Giulia”: vini del territorio, birre artigianali, liquori del FVG e assaggi enogastronomici.

Sarà invece la Corte Morpurgo ad ospitare alle 17.30 Birre friulane da birrificio agricolo (sold-out).

Alla stessa ora, alle 17:30, sarà la volta della tradizionale Minestra della solidarietà in Loggia del Lionello. A cura della onlus Lady Chef, in collaborazione con il Comune di Udine.

Un agri-aperitivo speciale con “Assaggi guidati di drink e cocktails da vini liquorosi e liquori “made in FVG” si farà alle ore 20.30 in Corte Morpurgo. Anche questo appuntamento è ad oggi esaurito.

LABORATORI PER BAMBINI

Friuli DOC ha un’impronta green e sensibilizzerà anche i più piccoli a promuovere pratiche eco-friendly attente all’uso delle risorse naturali con quattro laboratori sulla raccolta differenziata ideati da NET Spa: “Scopri l’impronta ecologica dei cibi!, Se li lasci, non vali!” ; “Il Memory dei Rifiuti!” ; “Questo dove lo butto?” Alle ore 9:30 – 12:30 – 15:30 e 18:30 nei portici di Palazzo D’Aronco in Piazzetta del Lionello.

Presso la Loggia del Lionello in Piazza Libertà, alle 15:00 appuntamento con il laboratorio per bambini “Giocando si impara il km zero. I prodotti a Km 0 sono sostenibili e la sostenibilità è un superpotere per aiutare la Terra!” A cura di Coldiretti in collaborazione con Donne Impresa FVG.

“Lo chiamavano Leonardo” è il laboratorio per bambini a partire dai 6 anniche si terrà alle ore 15.00 in Loggia del Lionello per scoprire il movimento attraverso la costruzione di “automi” in legno.Laboratorio a cura di Ursus Animazione. Ingresso libero.

LABORATORI PER ADULTI

Al Laboratorio di legatoria alle ore10.00 in Via Mercatovecchio è lasciata l’introduzione di varie tecniche di legatoria artistica artigianale. Il laboratorio (sold-out) è a cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa Sanpaolo.

Si ritorna in via Mercatovecchio alle ore 17.00 con il Laboratorio di sartoria. A cura di Confartigianato-Imprese Udine con il supporto di Intesa San Paolo. Anche questo appuntamento è al completo.

EVENTI, CONCERTI E SPETTACOLI

Corte Morpurgo alle 9:30 accoglierà I rituali del benessere di Campagna Amica, evento organizzato da Coldiretti.

Per la prima volta il programma di Friuli DOC include eventi e sessioni che trattano i prodotti senza glutine, offrendo informazioni e prodotti per le persone con celiachia. Il convegno “Una professione senza glutine” delle ore 11.00 in Corte Morpurgo, organizzato da professionisti e soci di AIC FVG”, si concentrerà in particolare nel consumo fuori casa di questi prodotti.

PRESENTAZIONI DI LIBRI

Alle 14.30 nella Loggia del Lionello sarà presentato il libro “Il tempo della mela. Ricette e profumi in Friuli-Venezia Giulia”. Un libro di ricette antiche e nuove a base di mela nato da una ricerca di alcune studentesse dell’Università di Udine e dalla collaborazione con alcuni ristoratori della Regione. Forum editrice, 2023. A cura di N. Gasbarro, M.C. Nicoli e G. Vizzotto.

CULTURA: VISITA GUIDATA (in friulano)

Appuntamento con la cultura friulana con la visita alle ore 15.00 per scoprire la mostra di arte tessile “Trame antiche & moderne” al Museo Etnografico del Friuli. Il museo è ospitato a Palazzo Giacomelli nell’antico Borgo Grazzano ed è dedicato alle tradizioni etnografiche e popolari della Regione.

SPORT E SPETTACOLI

Un momento atteso dagli appassionati sportivi e che ritorna a Friuli DOC come consuetudine è la presentazione delle squadre sportive di basket, il rugby e pallamano in Piazza Libertà. Alle 16:30 presentazione della squadra Jolly Handball Campoformido militante nelCampionato di pallamano maschile Serie A Bronze; alle 17:00 UPC Tavagnacco militante nel campionato calcio femminile Serie B; alle 17:30 Rugby Udine nel Campionato maschile di Serie C e infine alle 18:30 le due squadre di basket femminile e maschile: Basket femminile Udine Women APU campionato nazionale A2 e Basket maschile Udine Apu Old Wild West campionato nazionale A2.

Piazza Libertà sarà poi il palcoscenico dello spettacolo conclusivo della terza giornata di Friuli DOC Jerry Calà – 50 anni di libidine Concert-Show. L’artista accompagnato dalla sua band reinterpreta il suo leggendario repertorio alternando momenti di spettacolo musicale a gag esilaranti.