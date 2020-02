Anche se la neve tarda ancora ad arrivare, tutte le piste del Friuli Venezia Giulia sono perfettamente innevate e aperte con le sole eccezioni di Sella Nevea, dove l’Agonistica del Canin è impegnata per gli allenamenti della nazionale fino a venerdì 14 febbraio, e di Sappada, che vede due impianti al momento ancora inattivi (seggiovia Miravalle e Hochbolt).

COME PARTECIPARE:



Hashtag da usare su instagram:

Postate le foto della vostra vacanza in montagna usando #FVGsnowchallenge e se volete essere contattati utilizzate la mention @FVGlive.



Soggetto della foto:

La foto deve rappresentare un’esperienza turistica a 360 gradi (giornata sulla neve, sci, sport, enogastronomia, etc.), che si può vivere nelle montagne del Friuli Venezia Giulia.

*NOTA BENE: non dovranno essere rappresentati minori riconoscibili e non dovranno essere presenti contenuti osceni o lesivi per altre persone. Dovete essere gli autori delle foto che pubblicate. Dovete aver ottenuto il permesso di pubblicare foto dove compaiono altre persone dai soggetti ivi ripresi. È responsabilità di ogni partecipante assicurarsi che la pubblicazione delle foto non sollevi alcun tipo di controversia legale. Usando l’hashtag #fvgsnowchallenge si autorizza il repost, con citazione dell’autore, su @FVGlive.



Durata del Challenge:Dal 10 febbraio al 10 marzo 2020



Dinamica del Challenge:

Ogni settimana selezioneremo la foto più bella pubblicata con #FVGsnowchallenge, scelta tra le più popolari su Instagram.

Ricordate di mettere la mention @FVGlive, per permetterci di contattarvi.

La scelta viene effettuata da una commissione di PromoTurismoFVG.



Ogni settimana 1 foto e 1 autore protagonista:

– Ogni settimana la foto più bella pubblicata con #FVGsnowchallenge verrà pubblicata con il nome del rispettivo autore in bacheca nell’account turistico ufficiale Instagram del Friuli Venezia Giulia: @FVGLive

– L’autore della foto più bella della settimana verrà contattato per scegliere l’experience Live Like a Local, da vivere a fianco di un ambassador del Friuli Venezia Giulia, tra quelle qui pubblicate: experience Live Like a Local

Le esperienze potranno essere effettuate entro il 2020, in date oggetto di apposita comunicazione indirizzata agli autori delle foto più belle.

Numerose sono inoltre le offerte speciali che PromoTurismoFVG ha studiato e messo in atto per questa stagione invernale. I tesserati FISI potranno beneficiare venerdì 14 febbraio e venerdì 13 marzo di una tariffa promozionale che prevede uno sconto del 50% sull’acquisto dello skipass giornaliero mentre per le famiglie, PromoTurismoFVG propone anche quest’anno riduzioni sui ticket per i più piccoli: lo skipass è gratis per tutti i bambini nati dal 2013 al 2017, i nati tra il 2006 e il 2012 compreso, possono invece beneficiare della tariffa bambini che prevede un costo giornaliero di 9,5 euro senza distinzioni di stagionalità. Infine, sul prezzo individuale dell’abbonamento stagionale CARTAneve e [email protected] può essere applicato lo sconto famiglia del 35% a ogni singolo componente della famiglia (minimo 3 componenti).

Le piste di Tarvisio e del comprensorio Sella Nevea-Kanin ospitano fino a venerdì 14 febbraio le atlete della nazionale femminile di sci alpino. Il team azzurro capitanato da Federica Brignone, seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo, ha scelto le nevi del Tarvisiano per preparare al meglio il weekend di gare tecniche di Kranjska Gora dove andranno in scena uno slalom gigante e uno slalom speciale. Una bella occasione per gli appassionati di sci che potranno ammirare da vicino oltre che la campionessa Federica Brignone, anche Marta Bassino e tutte le altre protagoniste di una squadra che sta vivendo una stagione straordinaria.

Dal 12 febbraio al 19 febbraio 2020

SAURIS-FORNI DI SOPRA

Sauris: Venerdì 14 febbraio alle ore 18.00 è in programma la suggestiva ciaspolata “A lume di stelle”.

Venerdì 14 febbraio alle 19.00 in località Lateis, interessante appuntamento dal titolo “Come nasce un violino”, incontro con Lino Madotto liutaio per passione che spiega come nasce un violino. Saranno presenti anche alcuni componenti del gruppo Folkloristico Valresia.

Forni di Sopra: Venerdì 14 e mercoledì 19 febbraio dalle 18.00 alle 20.00, appuntamento presso il Centro di Fondo per “Sciando sotto le stelle”, attività di avvicinamento allo sci di fondo promossa dai Maestri di Sci

Sabato 15 e domenica 16 febbraio dalle ore 09.00 la pista Varmost2 è teatro dei Memorial Claudio Suggi Liverali e Rossana Rinaldi, gare di slalom gigante valide per il circuito FIS Junior.

Martedì 18 febbraio alle ore 17.00 Ski-Alp by night, le “piste Varmost 1” e “Senas bassa” saranno aperte per la salita con sci da alpinismo e pelli di foca. La risalita è consentita fino al ristorante “La Suita” a quota 1500 m.

Mercoledì 19 febbraio appuntamento presso il Municipio Vecchio alle ore 21.00 per una serata in compagnia di Andrea Antonini dal titolo “Astronomia per tutti”

Valbruna: Giovedì 13 e martedì 18 febbraio alle ore 10.00 e alle ore 11.00 appuntamento in Val Saisera presso l’Agriturismo “Prati Oitzingher” per un suggestivo tour della Val Saisera a bordo di una carrozza trainata dai cavalli.

Val Bartolo: Venerdì 14 febbraio alle ore 17.30 Snow fat bike, escursione in bici con le gomme da neve accompagnati da istruttore Ami bike. Ritrovo in Val Bartolo.

Sella Nevea: Domenica 16 febbraio, dalle 08.00 escursione in freeride con guida alpina. Pranzo al sacco.

Sappada: giovedì 13 febbraio alle 20.45 presso la pista Col dei Mughi, Ski Show dei Maestri di sci di Sappada. Esibizione di tecniche sciistiche in notturna.

Domenica 16 febbraio dalle 14.30 in poi a Borgata Kratten, secondo appuntamento col “Carnevale sappadino Plodar Vosenocht” e le caratteristiche maschere in legno. I travestimenti di questa giornata offrono goliardiche rappresentazioni dei lavori del passato.

Forni Avoltri: sabato 15 febbraio, appuntamento presso l’Infopoint per un’escursione con le ciaspole in notturna senza fonti di luce artificiale, e a seguire tipica cena in baita alpina.

PIANCAVALLO

Giovedì 13 alle 18.00 appuntamento con “La fiaccolata dell’ospite”, suggestiva fiaccolata presso la pista Casere.

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio è in programma la 37ma edizione della “Transcavallo-Alpago” storica manifestazione internazionale di sci alpinismo che si sviluppa lungo i principali versanti dei monti che circondano Piancavallo.

Domenica 16 febbraio alle 10.00 in località Ronciade appuntamento con l’escursione “Un giro con le ciaspole”.

ZONCOLAN

Sutrio: Venerdì 14 febbraio dalle ore 11.00, visita al caseificio Alto But e degustazione dei formaggi tipici della Carnia.

Zoncolan: Sabato 15 febbraio alle 11.00 appuntamento con “Attento al lupo”, gioco sportivo-educativo sulle piste dello Zoncolan.

Ravascletto: Domenica 16 febbraio dalle 14.30, “Carnevale della Valcalda”, sfilata in maschera lungo le vie del centro di Ravascletto.