Geolier in concerto sabato 15 marzo 2025 con la data zero a Jesolo

Se il 2023 è stato l’anno di Geolier, i primi 6 mesi del 2024 non sono stati da meno: la partecipazione a Sanremo, 1 nuovo album dei record e 3 stadi sold out nella sua Napoli con ben 145.000 presenze. Nonostante stia collezionando un successo dopo l’altro, il rapper pensa già a come sorprendere i suoi fan l’anno prossimo. Dopo il grande show di ieri sera, sabato 6 luglio, davanti ai 37.000 spettatori della tappa milanese del tour estivo, ha annunciato oggi il suo tour nei palasport per marzo 2025. Questo nuovo progetto live di Geolier partirà ufficialmente sabato 15 marzo con la data zero al Palazzo del Turismo di Jesolo (Ve), per poi proseguire nei palasport delle principali città italiane. I biglietti per lo spettacolo di Jesolo, organizzato da Zenit srl e Magellano Concerti, in collaborazione con Comune di Jesolo e Jesolo Turismo, saranno disponibili dalle 14.00 di lunedì 8 luglio sul circuito Ticketone. Info e punti vendita su www.azalea.it . L’annuncio arriva in un momento in cui Geolier è davvero inarrestabile: nel pieno del suo straordinario tour estivo, che lo ha visto per 3 show spettacolari sold out allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, il suo nuovo album, “DIO LO SA” ha già conquistato il disco di platino, dopo 3 settimane consecutive in testa alla Classifica Album di FIMI/GfK Italia.

“Il palinsesto dei grandi concerti si infittisce e Jesolo si conferma per l’ennesima volta meta prediletta dei più grandi artisti, tanto quelli che hanno fatto la storia della musica italiana quanto quelli emergenti e promettenti– dichiara Alberto Maschio, assessore al turismo della Città di Jesolo -. Geolier è un artista molto seguito, con un’identità forte, che arricchirà il programma dei concerti offerti dalla nostra città e promuoverà il suo nome“

Geolier è senza dubbio uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni. Forte delle sue radici e sempre teso a superare qualsiasi limite geografico e musicale, in pochi anni è riuscito a diventare punto di riferimento per l’urban italiano, nonché nome tra i più richiesti da tutta la scena. Il suo disco, “IL CORAGGIO DEI BAMBINI”, certificato sei volte platino, è stato alla #1 della Classifica degli album più ascoltati del 2023 in Italia su Spotify e della Top Album FIMI 2023. Oltre a una pioggia di certificazioni – 68 dischi di platino e 27 ori collezionati in totale – Geolier, nelle classifiche di fine 2023 di VEVO, è stato alla #1 della Top 10 Artisti Italia, con 253.1 milioni di views, e alla #3 della Top 10 Video Italia con “Come vuoi”. Il 2024 di Geolier si è aperto con la partecipazione alla 74^ edizione del Festival di Sanremo con il brano “I P’ ME, TU P’ TE”, certificato triplo platino da FIMI/GfK Italia e che ha debuttato nella Top 50 Global e alla #1 della classifica Top 50 Italia di Spotify e della Top 100 Italia di Apple Music, entrando in seguito anche nella Billboard Global 200. A marzo esce il suo singolo “L’ULTIMA POESIA” (doppio platino) che lo vede insieme a Ultimo, seguito da “EL PIBE DE ORO” (disco d’oro), che ha anticipato il suo terzo album “DIO LO SA” (disco di platino), che rispetto all’esordio di quello precedente ha registrato un incremento di copie fisiche vendute del 270% e del totale delle units fisiche e digitali del 48%, totalizzando solo nelle prime 24 ore di uscita 8.499.599 streams. Dopo due tour l’anno scorso, che lo hanno visto esibirsi per tutto lo stivale, con ben 4 date sold out al PalaPartenope di Napoli, adesso è nel pieno del suo “GEOLIER LIVE 2024”.