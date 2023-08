Gli Articolo 31 al Festival di Majano. 10 agosto

La tanto attesa reunion ufficiale del duo simbolo del rap italiano, J-xAx e Dj Jad, gli Articolo 31, arriva domani al Festival di Majano. Leggende viventi di questo genere musicale, capaci di segnare due decenni di musica e cultura underground del nostro paese, sono attualmente in tour nei principali festival e arene d’Italia. L’unico appuntamento in esclusiva regionale sarà dunque domani, giovedì 10 agosto, all’Area Concerti delFestival di Majano, fra gli eventi di punta della 63° edizione della rassegna. Arricchirà la serata il dj set in apertura di Wlady. A Majano gli Articolo presenteranno una scaletta fatta di tutti i loro grandi successi. I bigliettiper il concerto, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alla biglietteria del concerto a partire dalle 19.00. Porte aperte al pubblico alle 19.30 e inizio del concerto previsto per le 21.30. Tutte le info su www.promajano.it

Composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), il duo Articolo 31 è stato uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del proprio Paese. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Col tempo, il duo amplia il proprio sound incorporando elementi di funk, reggae, rock e altri stili. In questo modo si allontanano dall’hip-hop purista e raggiungono un pubblico più mainstream. Il loro album di debutto del 1993, “Strade di Città”, è considerato uno dei primi album hip-hop in Italia. Dopo la sua pubblicazione, il duo ha contribuito a fondare il collettivoSpaghetti Funk nel 1994. In quell’anno esce anche “Messa di Vespiri”, che rappresenta la loro svolta per il grande pubblico. Il successo del duo continua con album sempre più pop come “Cosi Com’è”, “Nessuno” e “Perché Si”, che vede l’apparizione della leggenda della vecchia scuola Kurtis Blow. Dopo “Domani Smetto” del 2002, “Italiano Medio” del 2003, nonché l’album live “La Riconquista del Forum” del 2004, gli Articolo 31 sono tornati in scena nel 2018 con 10 date evento al Fabrique e con un tour estivo nel 2019 per festeggiare i 25 anni di carriera, tornando ad emozionare con vecchi e nuovi successi. Gli Articolo 31 hanno partecipato alla 73ma edizione del Festival di Sanremo 2023 con il brano “Un bel viaggio”.

Nella serata del festival musica per tutti anche sul second stage di Piazza Italia, con l’esibizione alle 19.00 degli gruppo reggae Rastafischio. Fra i prossimi grandi appuntamenti al festival troviamo il live di Gabry Ponte(14 agosto) e il Gran Finale Pirotecnico della notte di Ferragosto. Il programma completo su www.promajano.it.

Il 63° Festival di Majano è organizzato dalla Pro Majano, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Comune di Majano,Associazione regionale tra le Pro Loco, Comunità Collinare del Friuli, Consorzio tra le Pro Loco della Comunità Collinare.