Gusti di Frontiera: il programma a Gorizia VI venerdì 27 settembre

Dopo l’avvio con l’apertura degli stand già da fine mattinata e il momento inaugurale con l’attesa madrina di questa edizione, Tessa Gelisio, entra nel vivo venerdì la 19.ma Gusti di Frontiera in assoluto la più grande e partecipata kermesse enogastronomica del Triveneto. Oltre al mappamondo del gusto distribuito nei 14 Borghi, il cartellone di “Gusti” propone, a partire dalla 17.00, un ricco parterre di ospiti e appuntamenti al Salotto del Gusto. Assieme ai sapori e i profumi che invadono tutte le strade e le piazze di Gorizia, tra le griglie sempre accese della tradizione balcanica e la migliore carne toscana, squisite preparazioni dolci, pietanze dal gusto europeo o totalmente esotiche, Piazza Sant’Antonio è il cuore degli eventi live, con il suo spazio tutto dedicato agli incontri e gli approfondimenti con grandi protagonisti del food, tra eccellenze locali e star nazionali.

Apertura alle 17.00 con un tema di grande attualità che coinvolge editoria, blogger, riviste e content creator digitali: Il cibo tra le pagine di libri e riviste. La cucina fotografata, scritta, raccontata e approfondisce con il primo talk il rapporto tra la narrazione della cucina, delle sue specialità e tradizioni locali e l’incoming turistico. Guidato dalla da Isabella Brega, storica firma del Touring Club Italiano, il pubblico potrà compiere un vero e proprio viaggio intorno al piatto. Seguirà la striscia quotidiana giocare in casa in cui il tema della giornata verrà esplorato anche dal punto di vista di chi la ristorazione la fa e la rappresenta. Roberto Gajer(capogruppo Confcommercio FIPE per la provincia di Gorizia) e Monica Paoletich (direttore Confcommercio Gorizia) dialogheranno sul tema della centralità della ristorazione nell’accoglienza turistica e su come la città di Gorizia in vista della Capitale della Cultura stia rivitalizzando l’antica strada commerciale nel cuore della città, via Rastello, con l’apertura di locali, gallerie d’arte e attività artigianali che accoglieranno i turisti in visita a Gorizia.

Nello spazio libri gli appassionati di cucina potranno assistere alla presentazione del volume “We Love Sardoni. Le ricette. Le Storie. Le scorpacciate” di Nicola Santini e Fabiana Romanutti, curatori del Salotto del Gusto. Si tratta di un lavoro che si spinge oltre il “semplice” ricettario perché il format si apre al racconto degli chef e dei loro luoghi di lavoro, per mostrare in presa diretta, seducenti e attrattive cartoline del territorio. Gran finale della giornata del Salotto del Gusto con la Degustazione di vini locali curata dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino O.N.A.V. Gorizia.

Tutti gli incontri del Salotto del Gusto vengono anche trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della manifestazione.

Oltre agli approfondimenti culturali dedicati al food nei giorni di Gusti di Frontiera saranno numerose le aperture straordinarie o gratuite di luoghi della cultura, musei e mostre. Il Castello di Gorizia, il museo del Lasciapassare/Prepusnica, i Musei ERPAC Palazzo Attems Petzenstein, il Palazzo Coronini, il Piano nobile del Palazzo Municipale e lo Smart Space della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia offriranno al pubblico un “menù” variegato di mostre ed esposizioni che soddisferà anche i palati più esigenti.

Orari stand: venerdì e sabato dalle10.30 alle 03.00mentre domenica dalle 10.30 alle 24.00. Sul sito www.gustidifrontiera.it tutte le informazioni dettagliate su aperture straordinarie, piano della viabilità, i parcheggi di interscambio collegati dai comodi bus navetta, i treni straordinari da e per Gorizia e il Trenino Internazionale per visitare Nova Gorica.