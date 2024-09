Nuova rotta Ryanair nel 2025 con il volo Trieste Stoccolma

In vendita da oggi una nuova rotta per l’estate 2025, Trieste – Stoccolma operata da Ryanair. Il nuovo collegamento da/per Stoccolma-Arlanda – il principale aeroporto svedese– sarà operativo a partire dal 02 luglio2025 nei giorni di mercoledì e sabato, con partenze da Trieste alle 20:50il mercoledì e alle 09:20 il sabato; i biglietti sono già acquistabili su ryanair.com e sull’app della compagnia.

Per la prima volta il Friuli Venezia Giulia avrà un collegamento di linea diretto per Stoccolma: è un traguardo importante che costituisce il primo stepdella programmazione per lo sviluppo della stagione estiva 2025 dell’aeroporto della nostra Regione.“Siamo estremamente soddisfatti dell’annuncio della nuova rotta su Triesteda parte diRyanair- afferma Marco Consalvo CEO di Trieste Airport -il collegamento diretto con Stoccolma porta a 19 le rotte di Ryanair in partenza dal nostro aeroporto,aprendoun nuovo volo da un mercato incoming particolarmente importante per il Friuli Venezia Giulia; allo stesso tempo consente ai passeggeri di viaggiare alla scoperta delle bellezze naturalistiche scandinave e della capitalesvedese.”