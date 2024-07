GustoCarnia giovedì 18 luglio a Tolmezzo

Con GustoCarnia è tempo di apericena!

L’evento sarà ospitato nel giardino del Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”

di Tolmezzo. La serata prevede una visita guidata al percorso espositivo “In Mont” e a

seguire tanto buon cibo, cocktail e dj set

TOLMEZZO – Proseguono i golosi appuntamenti di gustoCarnia, rassegna promossa da

Confcommercio Udine con il sostegno della Camera di Commercio Ud-Pn. “Le erbe, il latte e i

formaggi di malga”, il secondo evento della rassegna, organizzato in collaborazione con il

Museo Carnico delle Arti Popolari “Michele Gortani”, si terrà giovedì 18 luglio. L’apericena sarà

ospitato nell’affascinante giardino di Palazzo Campeis, sede del Museo. GustoCarnia e il Museo

Carnico offriranno dunque l’occasione di gustare le eccellenze del territorio in un’atmosfera unica e

suggestiva.



IL PROGRAMMA – La serata permetterà, alle 18.30, l’accesso privilegiato con visita guidata al

percorso espositivo “In Mont”, dedicato alla vita agricola, al latte, alla malga e ai cuochi di Carnia. A

seguire, la foodteller Giuliana Masutti accompagnerà i presenti in un “viaggio evocativo” tra i

profumi e i sapori dei formaggi di malga: durante l’incontro sarà possibile scoprire la complessità,

la qualità e il grande valore storico-culturale e ambientale di prodotti solo in apparenza “semplici”.

Alle 19.30 prenderà il via l’apericena, in giardino, con un raffinato menù che celebrerà i sapori della

tradizione locale, i formaggi e le erbe. Il tutto sarà accompagnato dai cocktail estivi del bar Tripoli

di Tolmezzo. Ad allietare gli ospiti, anche un dj set. Per partecipare alla serata è necessario

acquistare il biglietto online, sulla piattaforma EventBrite. Chi procederà all’acquisto entro

domenica 14 luglio, pagherà 29 euro, anziché 35.



GLI EVENTI FINO A OTTOBRE – Il calendario di eventi, in programma fino a ottobre, come di

consueto, unisce la tradizione gastronomica delle vallate con la modernità proposta dai ristoratori

aderenti. Quest’anno, grazie a più collaborazioni, al centro del progetto ci saranno anche gli

splendidi luoghi di cultura della Carnia.

Il terzo aperitivo in calendario è in programma l’8 agosto dalle 18.30 alle 21, sempre al Museo

Carnico: “Le erbe, tra nuovo e antico”.

Il 7 settembre tornerà il “Family Picnic” che, grazie alla disponibilità del collezionista Egidio

Marzona, tedesco di nascita ma le cui radici sono in Carnia, sarà accolto nel parco d’arte

contemporanea Art park a Verzegnis. A chiudere, l’11 ottobre, un nuovo aperitivo-cena in

collaborazione con “Il Filo dei Sapori”.

Foto: Fabrice Gallina