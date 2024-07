Gnots di Chiavris: tre serate-spettacolo al Giangio Garden di Udine

In programma tre imperdibili appuntamenti all’insegna del divertimento grazie alla mini-rassegna che torna in città per la terza volta e che quest’anno è parte di “Art tal Ort – festival d’arte per strada”.

UDINE – Saranno tre imperdibili serate-spettacolo all’insegna del divertimento quelle ospitate dal Giangio Garden di Udine (parco Brun di viale Vat, 1) nell’ambito della rassegna “Gnots di Chiavris”, che quest’anno è parte di “Art tal Ort – festival d’arte per strada”. Le date da segnare in calendario sono quindi quelle di giovedì 18, venerdì 26 e mercoledì 31 luglio: tre eventi gratuiti, di alto valore artistico, destinati a ogni tipo di spettatore e frutto della proficua collaborazione (per il terzo anno consecutivo) tra un’associazione culturale e un’azienda privata come “Felici ma furlans” che organizza, fra l’altro, “Art tal Ort – festival d’arte per strada”; e Giangio Enterprise, azienda che gestisce il parco Brun. Le tre serate, porterà in città artisti internazionali, nazionali e locali, sono inoltre possibili grazie al sostegno di Fondazione Friuli, Comunità Collinare FVG e Primacassa FVG, e anche parte di UdinEstate 2024.

APPESO AD UN FILO – Il primo appuntamento è con “Appeso ad un filo”, in calendario giovedì 18 luglio, alle 18: uno spettacolo di marionette pieno di poesia e divertimento, perfetto per tutte le età, con Di Filippo Marionette. Lo show, stile cabaret, è senza parole. Ogni personaggio ha una propria storia che racconta attraverso il movimento, la musica, il canto dal vivo e l’interazione con gli attori-marionettisti. Il giorno precedente, il 17 luglio, l’evento farà tappa anche nella piazza della Chiesa di Villaorba di Basiliano, alle 21, nell’ambito di Art Tal Ort. Mentre sempre il 18, dopo Udine, andrà in scena a Travesio (Pn), in piazza XX Settembre. La tournée dello spettacolo, sempre nell’ambito di Art Tal Ort, proseguirà il 19 luglio alle 21, in piazza della Motta a Pordenone; il 20, alle 11, a Villa Manin di Passariano, a Codroipo; e poi alle 18.30 ad Alnicco di Moruzzo, al parco dell’Amicizia.

BARISTA SI NASCE – Venerdì 26 luglio, alle 21, a “Gnots di Chiavris” torna Caterina “Catine” Tomasulo con “Barista si nasce”: un monologo comico in cui Catine racconta come un bar, sia, in realtà, un microcosmo dove si incrociano situazioni, bisogni, manie, opinioni. Praticamente un teatro improvvisato aperto a tutti. Al centro, il barista, creatura mitologica, mezzo umano e mezzo supereroe, che cerca di andare incontro alle esigenze di tutti. Più che un mestiere, è la strada maestra verso la santità, ma ti ripaga con tutto ciò che ti insegna.

THE LOSER – L’ultimo appuntamento udinese è invece quello in programma mercoledì 31 luglio, alle 19, con “The loser”, uno spettacolo di clownerie e umorismo assurdo. Un solitario e frustrato impiegato delle poste passa le sue domeniche a pescare. E ogni domenica, mentre pesca sul fiume, riscopre sè stesso e, ascoltando la radio, si immedesima in un tennista di successo e molti altri personaggi nonsense. Dopo Udine lo spettacolo proseguirà il suo viaggio in Friuli facendo tappa il 30 luglio, alle 21, a Fagagna, a Cjase Cocel. E il 1° agosto, a chiusura di Art Tal Art, alle 21, ad Artegna, in piazza Marnico.