I Baustelle al No Borders Music Festival

La seconda giornata della 28esima edizione del No Borders Music Festival si è svolta ai Laghi di Fusine, con un concerto in acustico dei Baustelle. La band ha da subito conquistato il pubblico del festival iniziando l’esibizione con il brano Andiamo ai Rave tratto dall’ultimo lavoro pubblicato, “Elvis”, di cui il loro tour porta il nome.

Con uno stile personale inconfondibile sono saliti sul palco con l’atteggiamento di chi sa perfettamente da dove arriva e che concerto vuole fare. E così è stato! Il pubblico ha seguito la band composta da Francesco Bianconi, Rachele Brastreghi e Claudio Brasini nei loro sound suggestivi cantando a tutta voce i loro testi poetici.

Tra canzoni storiche, come La Guerra è Finita, I Provinciali e Charlie Fa Surf, e nuovi brani tra cui Contro Il Mondo e Milano è la Metafora dell’Amore, la performance ha confermato uno stile musicale che ormai la scena musicale italiana ha imparato a riconoscere: un mix di pop, rock ed indie caratterizzato da testi introspettivi che ben ricalcano il rock italiano degli anni ’60 e ’70 e la musica d’autore francese il synth pop degli anni ’80.

Dimostrando la loro versatilità artistica, i Baustelle si sono esibiti in momenti intimi ed acustici, che hanno permesso al pubblico di apprezzare ancora di più la loro maestria musicale e l’interazione tra i membri del gruppo.

Si conclude così il primo fine settimana dedicato alla musica immersa nella natura del Tarvisiano.

Il No Borders Music Festival 2023 prosegue sabato 15 luglio alle ore 14:00 con il concerto in acustico ai Laghi di Fusine di Ben Harper & The Innocert Criminals.