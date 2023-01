I migliori motivi per scegliere Bitcoin

A livello globale, l’economia sta diventando digitale. La maggior parte delle persone in tutto il mondo preferisce pagamenti senza contanti e senza carta, soprattutto in seguito a malattie infettive come COVID-19. Inoltre, molte persone vogliono investimenti alternativi, non soggetti all’influenza del governo e alla manipolazione delle autorità centrali. Bitcoin è emerso come un investimento redditizio, soprattutto dopo che il suo valore è aumentato in modo significativo durante la pandemia COVID-19. Oggi, molte persone acquistano criptovaluta su piattaforme come bitcoin 360 ai e poi lo trasferiscono sui loro portafogli crittografici.

La visione iniziale di Satoshi Nakamoto era quella di creare un mezzo di scambio come il denaro fiat, ma in esecuzione digitale. Idealmente, le persone userebbero Bitcoin per pagare servizi e prodotti utilizzando i loro telefoni, tablet e computer per completare le transazioni. Pertanto, Bitcoin doveva fungere da valuta virtuale o digitale decentralizzata.

Per rendere difficile la contraffazione, Bitcoin utilizza la crittografia. E poiché nessun governo o autorità centrale può emettere Bitcoin, confiscarlo è difficile. Ma l’aumento del prezzo o del valore di Bitcoin lo ha reso un veicolo o asset di investimento popolare. Ma perché dovresti scegliere questa valuta virtuale? Ecco i motivi:

Posizione di Bitcoin

Il mondo ha molte valute digitali, ma Bitcoin le domina tutte. Inoltre, questa valuta virtuale si è guadagnata la fiducia di più persone, con alcuni che la utilizzano per completare transazioni locali e transfrontaliere.

Inizialmente, alcune persone pensavano che Bitcoin fosse un mezzo di scambio per i criminali. Tuttavia, più persone hanno abbracciato Bitcoin dopo averne realizzato i vantaggi e le capacità. Oggi, il numero di individui, aziende e aziende che accettano Bitcoin è aumentato a livello globale.

Inoltre, il suo valore continua a crescere nonostante sia volatile. Ad esempio, le persone che hanno acquistato la criptovaluta nel 2010 possono venderla oggi a un prezzo più alto. Pertanto, se acquisti e possiedi Bitcoin oggi, li venderai a un prezzo più alto in futuro.

Insediamento quasi istantaneo

La tecnologia sottostante è la ragione principale del valore di Bitcoin. Questa valuta virtuale è facile da usare e richiede un computer, uno smartphone o un tablet e una connessione Internet stabile. Con questo, puoi unirti alla rete Bitcoin e iniziare a fare trading con questa valuta virtuale. E entrare a far parte della rete Bitcoin significa che ti muoverai con il tuo sistema bancario e trasferisci fondi sempre e ovunque.

A prova di frode

Bitcoin memorizza tutte le informazioni nel libro mastro pubblico di una blockchain. Questo libro mastro contiene informazioni sulle monete, inclusi i portafogli in cui i proprietari le conservano. Inoltre, questa tecnologia crittografa le identità dei proprietari di monete per rendere legittima la registrazione. Decentralizzazione di Bitcoin significa che la persona o l’entità che acquista Bitcoin ne è proprietaria. Pertanto, nessuna banca, governo o altra autorità centrale può confiscare o controllare i tuoi Bitcoin.

Accessibilità

Bitcoin è globale e digitale, con oltre 2 miliardi di persone che accedono a Internet e quindi possono anche unirsi alla rete della criptovaluta. Forse, questo spiega il numero crescente di organizzazioni e individui che entrano nella rete Bitcoin nei paesi in via di sviluppo. Idealmente, le persone non bancarie nei paesi del terzo mondo possono utilizzare questa valuta digitale per effettuare transazioni senza aprire conti bancari o utilizzare altri servizi finanziari tradizionali.

Furto d’identità

I minatori di Bitcoin convalidano le transazioni che gli utenti completano con questa valuta virtuale. Il registro Bitcoin mantiene un equilibrio preciso quando i portafogli digitali effettuano transazioni. Controllando tutte le transazioni Bitcoin prima di aggiungerle al database, il sistema garantisce che gli utenti spendano solo le monete digitali nei loro portafogli.

Il sistema crittografa la blockchain delle transazioni o il registro pubblico per garantire che nessuno possa hackerare il sistema. Inoltre, i contratti intelligenti rendono questo sistema privo di frodi. La sicurezza che la tecnologia blockchain apporta alla rete Bitcoin è il motivo per cui molti attori in diversi settori economici vogliono abbracciarla.

Riflessioni Finali

Questi non sono gli unici motivi per scegliere Bitcoin. Tuttavia, dovrebbero convincerti ad acquistare questa criptovaluta e usarla come metodo di pagamento o tenerla come investimento.