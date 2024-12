Il capodanno a Udine si festeggia in Piazza I Maggio

Un anno fa la Giunta comunale di Udine aveva fatto di necessità virtù, sfruttando il pesante maltempo che ha investito la città nell’ultimo giorno del 2023 per spostare tutti i festeggiamenti per l’arrivo del 2024 alla serata tra l’1 e il 2 gennaio. Si trattò, a conti fatti, di un fortunato imprevisto grazie al quale circa 3 mila persone si riversarono in piazza Primo Maggio per festeggiare il (non capodanno) udinese in uno dei luoghi più rappresentativi della città.

Per festeggiare l’arrivo del 2025 i festeggiamenti torneranno a popolare Giardin Grande, come da tradizione, la sera del 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, accompagnando gli udinesi in festa nelle prime ore del nuovo anno a suon di musica e divertimento.

A partire dalle ore 21, la festa si accenderà con i suoni di DJ Enzo Zippo, pronti a riscaldare l’atmosfera e a far ballare tutti in attesa del conto alla rovescia di mezzanotte. Non mancherà, nemmeno quest’anno allo scoccare della mezzanotte, il coinvolgente spettacolo pirotecnico con gli ormai consueti, fuochi “gentili”, caratterizzati da una gittata più bassa e meno impattante rispetto ai tradizionali fuochi d’artificio.

Il divertimento non si fermerà però quando l’orologio segnerà le 00.00. Il palco di Piazza Primo Maggio, allestito come consuetudine sotto il colle del Castello che farà da suggestivo sfondo ai fuochi, ospiterà fino alle 2 del mattino un’esperienza musicale e visiva unica nel suo genere, grazie al format MIAMI e all’energia di Radio Piterpan. Lo show, un’immersione totale nei ritmi latino-americani e urban, unisce musica, immagini e coreografie in un mix esplosivo di reggaeton, latin urban e le hit più amate del momento.

“Il Capodanno è un momento di festa importante. E non solo perché rappresenta un po’ un punto di inizio con nuovi progetti, tante novità attese, nuove speranze e nuove energie per l’anno in arrivo, ma anche e soprattutto perché si festeggia insieme alle persone a cui si vuole più bene”, con queste parole il vicesindaco e Assessore allo sviluppo turistico ed economico di Udine presenta l’evento. “Anche quest’anno – aggiunge in seguito – vogliamo dare la possibilità agli udinesi di festeggiare l’arrivo del nuovo anno in piazza, godendo della magnifica atmosfera che abbiamo voluto realizzare per queste feste, che con il capodanno vedrà una sorta di atto finale, anche se le varie iniziative continueranno”.