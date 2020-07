Il Museo del Duomo di Udine riapre i suoi spazi con nuove proposte

La sedicesima edizione di Incontri di musica arte storia organizzata dalla Parrocchia di Santa Maria Annunziata per le festività dei SS. Patroni Ermagora e Fortunato ha per tema Gianbattista Tiepolo nel 250° anno dalla scomparsa.

Con la forzata chiusura dal 24 febbraio, le attività del museo con il pubblico sono state sospese e i programmi che erano stati avviati e prevedevano gli ultimi appuntamenti delle manifestazioni per il 250° di Pietro Nachini si sono fermati, come pure in parte si sono sovrapposti a quelli dedicati nel 2020 ai 250 anni dalla scomparsa di Gianbattista Tiepolo. Per i primi si riproporrà solo il grande concerto inaugurale dell’organo in restauro al termine dei lavori entro la fine dell’anno.

Una ripresa graduale interesserà il museo, per rispondere agli impegni presi nella consapevolezza che i musei sono istituzioni fondamentali alla crescita culturale dei cittadini, che gli impegni e le risorse del museo e della Parrocchia di Santa Maria Annunziata sono da sempre orientati sia alla cura, tutela e conservazione dei beni sia indirizzati alla formazione e alla educazione artistica.

Il lock down ci ha chiusi in casa, precludendoci la possibilità di fruire dei capolavori del museo dal vivo. Il Museo del duomo è stato vicino ai suoi utenti e amici attraverso i canali social network, ecc. e continuerà anche su questo fronte.

Ora riapriamo i nostri spazi ma valutando attentamente le necessità e le avversità. La situazione è cambiata e le esigenze sono diverse, per questo offriamo i nostri servizi in un contesto differente perchè la domanda dei fruitori è da sé diversa a cominciare dalle esigenze turistico culturali a cui eravamo abituati.

Con il mese di giugno si avviano i primi progetti dedicati al Tiepolo, secondo una rimodulazione degli appuntamenti e delle iniziative.

Quale prima tappa della Fase2 la nostra attenzione è rivolta al fruitore di museo di prossimità, in particolare ai giovani, per poter offrire un piccolo contributo alla loro formazione ed educazione culturale e artistica. Un’ opportunità per far conoscere il patrimonio culturale della città anche come approfondimento dei programmi scolastici.

A partire dal mese di giugno il museo sarà aperto solo su prenotazione e solo per giovani, studenti, attraverso il programma TIEPOLO FOR YOUNG e ESPERIMENTO TIEPOLO, in luglio non mancheremo d’attenzione per gli adulti con i medesimi laboratori proposti appunto per le fasce età adulte. Sono contemplate visite e laboratori didattici nei mesi di giugno e luglio, per due giorni alla settimana (martedì e giovedì), con prenotazione massima di 10 persone al giorno, nell’orario 10.30-12.00, presso la chiesa della B.V. della Purità e la Cattedrale. E’ possibile partecipare a tutte le visite che saranno dedicate ad argomenti suddivisi per temi inerenti Gianbattista Tiepolo e la cultura del suo tempo. Nel mese di luglio e settembre avranno luogo i laboratori Esperimento Tiepolo condotti da un professionista, dedicati all’arte pittorica murale per la creazione degli affreschi, realizzando un proprio elaborato. Sarà occasione per approfondire l’arte dell’affresco e apprenderla. Durata ogni ciclo tre giorni. Preso atto delle normative in corso per Covid-19 saranno rispettate le indicazioni emanate per i musei e per le chiese dalla Regione Friuli Venezia Giulia, si osserverà quanto segue: le visite sono organizzate nelle giornate in cui è garantita la sanificazione degli spazi che saranno oggetto di visita, vi sarà l’obbligo dell’uso individuale di protezioni (mascherine e guanti), distanziamento di due metri tra i partecipanti. Per richieste programma e adesioni scrivere a: [email protected] oppure prenotare all’apposito link dal sito ww.cattedraleudine.it /museo. Questa è la tappa in fase2. Altre tappe future riguarderanno l’apertura consueta al pubblico delle sale e altre iniziative.