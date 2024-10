Il nuovo sito del Comune di Udine

È stato presentato nella mattinata di martedì I ottobre in Sala Ajace il nuovo sito web istituzionale del Comune di Udine, il rinnovato portale di collegamento tra l’Amministrazione comunale e i cittadini udinesi. Il Comune di Udine, con questa innovazione, intende compiere un salto di qualità importante nella sua comunicazione rivolta al cittadino e nei servizi online, grazie a un sito internet moderno, accessibile e organizzato ad hoc per migliorare l’esperienza digitale dei cittadini che interagiscono con l’amministrazione comunale.

L’obiettivo principale, in sintesi, è quello di semplificare il rapporto tra cittadino e amministrazione, fornendo percorsi online intuitivi per l’accesso a informazioni sulle notizie, sugli uffici, sui bandi, sugli avvisi pubblici e tutto quanto concerne il governo della città, non ultime le possibilità per il cittadino di utilizzare in modo più semplice i servizi digitali del Comune.

Per raggiungere questo scopo, con la riorganizzazione secondo le norme Agid (Agenzia per l’Italia Digitale) dell’intero sito, progetto dalla spesa di 167 mila euro legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a cui l’amministrazione ha deciso di dedicare il maggior impegno nell’ambito dell’innovazione digitale, sono state introdotte alcune sostanziali novità destinate a migliorare notevolmente l’approccio e l’interazione con la piattaforma.

Una piattaforma unica per rapportarsi con il Comune

Il nuovo sito istituzionale del Comune di Udine si presenta come un’unica moderna piattaforma che raccoglie tutti i servizi, la documentazione, le informazioni relative alle iniziative del Comune, gli eventi, le comunicazioni, nonché la piattaforma per le segnalazioni da parte dei cittadini. Tutte le componenti dell’interazione tra ente e cittadinanza saranno infatti racchiuse in un unico sito web, anziché essere dislocate in diverse piattaforme come avveniva in precedenza. Negli anni passati erano state infatti sviluppate diverse piattaforme, il sito istituzionale, lo sportello telematico, la piattaforma delle segnalazioni, ciascuna con una sua funzionalità. A partire da ora sarà invece tutto quanto racchiuso all’interno del sito comunale, semplificando notevolmente la fruiibilità dei servizi da parte di cittadine e cittadini. Dal punto di vista tecnico si tratta di un grande cambiamento che riprogetta l’intera infrastruttura digitale della piattaforma nell’ottica di un utilizzo semplificato sia per il personale comunale che per i cittadini. Un percorso che comincia oggi con la messa online del sito e che proseguirà nei prossimi mesi con la migrazione di tutti i servizi all’interno del nuovo sistema.

Servizi online accessibili

Non più “sportello telematico” ma un’unica voce “Servizi” per poter accedere alle funzionalità destinate ai cittadini. Si è voluto orientare il nuovo sito web istituzionale del Comune ai servizi, che sono stati organizzati, razionalizzati e unificati, come detto, in un’unica piattaforma. Nella homepage del sito, cliccando infatti sulla terza voce del menu principale, si accede direttamente alla pagina contenente tutti servizi online. Con la nuova piattaforma i servizi sono elencati in un’unica pagina facilmente accessibile, che dà all’utente anche la possibilità di affinare la propria ricerca grazie ai filtri “argomento” e “tipologia” o attraverso la ricerca per parole chiave. Nella prima versione del sito saranno migrati alla nuova tecnologia i 6 servizi obbligatori richiesti da AGID oltre a quasi una quindicina di servizi aggiuntivi, mentre gli altri servizi manterranno la tecnologia precedente, in attesa della migrazione in programma per i prossimi mesi, ma saranno accessibili dalla stessa piattaforma.

La procedura di accesso e utilizzo dei nuovi servizi viene anch’essa semplificata per garantire al cittadino una migliore esperienza di utilizzo, non solo da desktop ma anche da dispositivi mobile.

Effettuando la registrazione con SPID al sito comunale sarà inoltre possibile visualizzare lo “stato” di ciascun servizio richiesto, consentendo di avere sempre a portata di mano lo stato di avanzamento delle proprie richieste e i relativi documenti.

Informazioni chiare a portata di mano

Il nuovo sito web è stato concepito per essere intuitivo e accessibile a tutti, con un’interfaccia utente moderna e facile da navigare, per favorire un utilizzo più rapido e immediato, ma anche più funzionale. Le informazioni sono state riorganizzate in modo chiaro e immediato, garantendo una ricerca semplice e veloce dei dettagli relativi.

L’esperienza digitale è stata completamente riprogettata, facilitando l’accesso ai servizi online e rendendo le informazioni immediatamente disponibili. Le pagine di ogni servizio al cittadino includono infatti un menù di descrizione con tutte le informazioni utili: a chi è rivolto; come fare per farne uso (cosa fare); cosa è necessario presentare a livello documentale (cosa serve); ma anche l’utilità per il cittadino (cosa si ottiene), tempi, scadenze, condizioni e costi. Cliccando sul tasto “accedi al servizio”, presente in ogni pagina di questo tipo, l’utente sarà indirizzato immediatamente alla pagina dedicata dove portare avanti la pratica.

Le segnalazioni

Anche il servizio di segnalazione sarà completamente rivoluzionato grazie alla riorganizzazione del sito web comunale. Qualora si volesse evidenziare un disservizio specifico, infatti, basterà scegliere tra una lista di “problemi” per inviare una segnalazione agli uffici comunali. Questa sarà raccolta e geolocalizzata all’interno del territorio comunale di Udine, mentre il cittadino registrato con SPID all’interno del sito internet potrà seguire il percorso della segnalazione, dalla presa in carico alla risoluzione. Questo nuovo iter non solo permetterà un collegamento più facile e intuitivo tra cittadino segnalatore ed ente risolutore, ma darà la possibilità al Comune di Udine di organizzare le verifiche e intervenire al meglio. Il nuovo servizio di segnalazione sarà online a partire dal 15 ottobre e sostituirà completamente il precedente.

“Questo nuovo sito – commenta l’assessore a smart city e innovazione digitale Gea Arcella – è il frutto di un lavoro di squadra che ha visto in prima linea il Sistema informativo comunale ma ha coinvolto tutti gli uffici per una grande operazione di revisione dei servizi e dei processi. Può sembrare facile cambiare un sito – spiega Arcella – ma parliamo di uno strumento fondamentale per il colloquio con i cittadini, visitato solo ad agosto da quasi 50 mila utenti. La modernizzazione della piattaforma digitale comunale è un esempio di come l’innovazione tecnologica sia un mezzo chiave per migliorare la qualità della vita dei cittadini. Il nuovo sito ha una grafica più pulita, i menù più semplici, dati e informazioni strutturate, ed é profondamente orientato ai servizi, li rende più chiari e accessibili, quindi più vicini alle esigenze della comunità”.