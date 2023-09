In 6 mila a Villa Manin per il concerto dei POOH

Emozioni a non finire quelle vissute ieri dalle oltre 6 mila persone accorse a Villa Manin per il concerto dei Pooh, la band che ha fatto la storia della musica italiana, ospiti nella residenza dogale per presentare l’unico concerto in Friuli Venezia Giulia del tour dal titolo “Amici x sempre”, che li vede nuovamente assieme sui palchi d’Italia. Una partecipazione sentita, emozionata e partecipata quella del pubblico di ieri, che dimostra quanto il viaggio ultra cinquantennale di questa band sia ancora vivo e capace di trasmettere gioia e passione. Dal 1966 ad oggi i Pooh hanno pubblicato 59 album di cui 31 in studio e venduto oltre 100 milioni di copie in carriera, ad oggi un record assoluto per una band nazionale. Una produzione immensa accompagnata da sempre da un’intensa attività live, che prosegue ancora con lo stesso entusiasmo di sempre.



Saliti sul palco pochi minuti dopo le 21.00, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian e Riccardo Fogli, con Phil Mer e Danilo Ballo, hanno presentato una scaletta ricchissima di 45 canzoni, per quasi 3 ore di spettacolo. Il via è subito veloce con “Amici x sempre”, per l’entusiasmo del pubblico. La scaletta si è snodata poi lungo tutti i grandi pezzi della band, inframezzati dagli interventi parlati di tutti i membri del gruppo, tra cui Red Canzian, che ha ringraziato lungamente il pubblico presente e omaggiato la bellezza di Villa Manin. Ma protagonista assoluta ieri è stata proprio la musica, con il pubblico che ha applaudito e scandito all’unisono tutti i grandi successi della band, “Infiniti noi”, “Parsifal”, “Piccola Katy”, “Pierre”, “Uomini soli”, “Tanta voglia di lei”, “Dammi solo un minuto”, “Pensiero”, tra i tanti, fino al grande finale con “Chi fermerà la musica”.

Nati da un’idea di Valerio Negrini, in oltre 50 anni di carriera i Pooh hanno superato i 100 milioni di dischi venduti, hanno ottenuto un elenco spropositato di premi e riconoscimenti e si sono dimostrati dei veri “pionieri” per le rivoluzioni introdotte nei loro live, i temi trattati nei loro brani, l’uso della tecnologia moderna e la multimedialità e tanto ancora. La band ha firmato hit senza tempo come “Uomini soli” – con cui hanno trionfato al Festival di Sanremo del 1990 – , “Dammi solo un minuto”, “Chi fermerà la musica”, “Piccola Katy”, tra le altre, canzoni diventate la colonna sonora della vita di diverse generazioni di fan.

foto: Simone di Luca