In Flames al Lignano Sunset Festival. 15 giugno 2025. Opening act Lacuna Coil

Grande ritorno in Italia per gli In Flames, una delle formazioni di swedish metal più amate dai fan di tutto il mondo. La band guidata da Anders Fridén sarà protagonista di un’unica data sul palco dell’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), primo nome internazionale annunciato del Lignano Sunset Festival, domenica 15 giungo 2025. Ad arricchire quello che sarà un vero e proprio happening metal nell’estate del Nordest anche lo strepitoso opening act dei Lacuna Coil, heavy metal band italiana guidata dalla vulcanica Cristina Scabbia. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita sui circuiti Ticketone e Vivaticket dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre. L’evento avrà inizio alle 19.00, info e punti autorizzati su www.azalea.it.

Gli In Flames rappresentano il meglio del passato, del presente e del futuro del metal. Fondati in Svezia nel 1990, la band ha costruito il suo successo internazionale a suon di album memorabili e concerti travolgenti, tenuti nei più grandi festival rock e metal del mondo, come headliner di numerosi tour mondiali e come ospiti delle tournée di artisti del calibro di Slipknot, Megadeth, Judas Priest, Killswitch Engage, Within Temptation e Lamb Of God. “Foregone” è il titolo del quattordicesimo e ultimo album della band, pubblicato a febbraio 2023, lavoro che unisce i tratti più aggressivi, metallici e melodici dei loro grandi successi precedenti, uniti alla maturità della scrittura che li contraddistingue in questa fase della carriera. Le chitarre melodiche, i riff schiaccianti e i tempi veloci definiscono da sempre lo stile della band e dischi capolavoro come il loro secondo album The Jester Race (1996), o il seguente Whoracle (1997), quest’ultimo considerato il più crudo della loro produzione degli anni ’90. Il disco Clayman (2000) ha il merito di introdurre il synth senza sacrificare l’intensità della band, mentre Reroute to Remain (2002) ha enfatizzato uno stile più groove. Ma degni di nota sono anche i lavori seguenti della corposa produzione degli In Flames: Soundtrack to Your Escape (2004), Come Clarity (2006), A Sense of Purpose (2008), Sounds of a Playground Fading (2011), Siren Charms (2014), Battles (2016), e I, the Mask (2019). L’attuale formazione della band è composta da Anders Fridén (voce), Björn Gelotte (chitarra), Chris Broderick (chitarra), Bryce Paul (basso), Tanner Wayne (batteria). Con queste premesse, il concerto del 15 giungo al Lignano Sunset Festival con In Flames e Lacuna Coil si annuncia già come il vero grande l’happening metal dell’estate italiana a Nordest.