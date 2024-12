Natale a Gorizia

Esibizioni live di personaggi della scena televisiva e musicale in piazza Vittoria, il mercatino di Natale e il presepe di sabbia ai Giardini pubblici, l’animazione per i bambini e le famiglie nelle vie del centro, la grande festa di Capodanno con uno spettacolo di droni mozzafiato allo scoccare della mezzanotte: sarà un Dicembre Goriziano più ricco e avvincente che mai, con appuntamenti quotidiani per tutte le età e tutti i gusti che scandiranno il periodo delle feste, accompagnando il conto alla rovescia sempre più serrato verso GO! 2025. Un cartellone all’insegna dell’intrattenimento, del divertimento e delle emozioni, tutto rigorosamente gratuito. Il programma, che prenderà il via giovedì 5, è stato messo a punto dal Comune con il sostegno della Regione, di Promoturismo e della Camera di commercio della Venezia Giulia, con la regia della società Vivace Eventi in collaborazione con The Groove factory e Radio Gioconda per il Capodanno. Anche quest’anno hanno dato il loro contributo le aziende Witor’s e Perfetti Van Melle.

Alla presentazione del programma sono intervenuti il sindaco, Rodolfo Ziberna, l’assessore comunale ai Grandi Eventi, Luca Cagliari, il presidente della Confcommercio di Gorizia, Gianluca Madriz, l’assessore comunale al Turismo di Lignano Sabbiadoro, Massimo Brini, e i rappresentanti della direzione artistica del cartellone. “Sarà un Dicembre Goriziano più ricco e avvincente che mai, con eventi per tutti che scandiranno quotidianamente il periodo delle feste. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questo cartellone così variegato e coinvolgente”, ha rimarcato il primo cittadino.

Tutto il centro città sarà rallegrato dagli eventi di animazione per la famiglia, tra truccabimbi, esibizioni itineranti, la giostra cavalli e l’immancabile pista di pattinaggio in piazza Vittoria. Quest’ultima cambierà volto, non solo con le decorazioni natalizie ma anche grazie al palco che da lunedì 21 ospiterà concerti e spettacoli. Jerry Calà, i Dirotta su Cuba, i comici da Zelig, gli Exes e cover band scalderanno le serate dei giorni di festa. Il grande albero di Natale sarà illuminato nel pomeriggio di giovedì 14, con la consueta cerimonia corredata dall’accompagnamento della Fanfara della Brigata Pozzuolo del Friuli. Non solo il cuore del centro storico cittadino ma anche i quartieri avranno i loro alberi di Natale, con cerimonie di accensione dedicate organizzate con il coinvolgimento di scuole e associazioni. Tanti i sodalizi che contribuiranno al programma di iniziative, con passeggiate, spettacoli e concerti, dando vita a un cartellone variegato e coinvolgente.

Una grande novità sarà rappresentata dal Mercatino di Natale ai Giardini pubblici di Corso Verdi, che sarà inaugurato alle 16 di giovedì 12. Fino a martedì 24 dicembre gli stand saranno aperti dalle 10 alle 20, con vari appuntamenti musicali live. L’iniziativa è promossa dalla Camera di commercio Venezia Giulia e realizzata da Terziaria Venezia Giulia. Per la prima volta Gorizia ospiterà anche la Natività di sabbia, omaggio del Comune di Lignano Sabbiadoro in occasione di GO! 2025. L’opera, che sarà posizionata ai Giardini pubblici, sarà inaugurata venerdì 20 alle 16.30.

Torna il trenino transfrontaliero, che da sabato 21 a martedì 24 dicembre collegherà gratuitamente Gorizia e Nova Gorizia. Quattro le tappe: corso Italia (capolinea-lato palazzo ex provincia), via De Gasperi, piazza Vittoria ed Erjauceva Ulica (lato pedonale). Il servizio sarà attivo sabato 21 e lunedì 23 dalle 15.30 alle 19.30, domenica 22 e martedì 24 dalle 10 alle 12 e dalle 15.30 alle 19.30. A cura del Comune di Gorizia in collaborazione con APT.

È intitolato “Back To 90s” lo show di Capodanno: ospiti speciali, sul palco di piazza Vittoria dalle 19, saranno i cantanti Double Dee e Kim Lucas, con la live band Dancemania. Presentazione e intrattenimento saranno a cura di Radio Gioconda. Allo scoccare della mezzanotte, in anteprima assoluta, nel cielo apparirà lo show dei droni per celebrare il nuovo anno.