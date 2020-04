Moruzzo, Pagnacco, Udine, Campoformido e Duino i Comuni più ricchi. Tutti i redditi comune per comune

Indagine Fvg: in regione i redditi più bassi del Nord. Moruzzo, Pagnacco, Udine, Campoformido e Duino i comuni più ricchi

Il Fvg è sempre l’ultima regione del Nord

Il Friuli Venezia Giulia, in base alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2019 (e riferite all’anno precedente), si conferma al nono posto a livello nazionale, ultima tra le regioni del Nord subito dopo il Veneto, con un reddito complessivo medio di 22.561 euro (contro i 21.782 dell’anno precedente). La Lombardia è la regione più “ricca” con una media di 25.666 euro, mentre in fondo alla graduatoria si colloca la Calabria con 15.430 euro. Lo rende noto il ricercatore dell’Ires Fvg Alessandro Russo che ha rielaborato dati del ministero dell’Economia e delle Finanze.

Il reddito imponibile medio (che non comprende quindi gli oneri deducibili) in Fvg è invece pari a 21.582 euro (contro una media nazionale di 20.799 euro). A livello provinciale Trieste presenta il valore più elevato, ossia un reddito imponibile medio pari a 23.078 euro, mentre Gorizia registra quello più basso (20.589 euro). Trieste risulta anche l’undicesima provincia a livello nazionale (l’anno precedente era ottava) e la seconda del Nordest dopo Bolzano; al contrario Rovigo si colloca all’ultimo posto, essendo una delle più “povere” di tutto il Nord.

Aumenta il numero di contribuenti

Fino al 2016 il numero dei contribuenti era in continua diminuzione nella nostra regione, essendo passato da circa 970.000 nel 2009 a meno di 920.000 (una differenza di quasi 50.000 unità, pari a una flessione del -5,1%). Nel 2017 si è arrestata tale tendenza negativa, anche se con una crescita di appena 75 unità (da 919.987 a 920.062). Nel 2018 si è registrato invece un notevole incremento (+1,2%, pari a quasi 11.000 dichiarazioni in più per un totale di circa 931.000), dovuto alla ripresa dell’occupazione dipendente (quasi 19.000 contribuenti in più in regione rispetto all’anno precedente). Il 2019 ha evidenziato un ulteriore aumento (+2.830 dichiarazioni), sempre grazie al lavoro subordinato (che ha superato quota 500.000), mentre continua a diminuire il numero di pensionati (sono circa 355.000).

La distribuzione dei contribuenti regionali in classi di reddito complessivo mostra che il 37,2% si colloca al di sotto dei 15.000 euro, mentre lo scaglione con la frequenza più elevata è quello tra 15.000 e 26.000 euro (che include il 33,6%). Poco più di 42.000 contribuenti (pari al 4,5%), infine, in regione dichiarano più di 55.000 euro; tra questi solo 6.308 (lo 0,7%) totalizzano più di 120.000 euro.

Il bonus Irpef da 80 euro

Il credito denominato “Bonus Irpef” di 960 euro, introdotto nel 2014 e riconosciuto ai titolari di reddito da lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati (la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente), è stato oggetto di modifiche nel 2018 per quanto riguarda le soglie di fruibilità: ora l’importo di 960 euro spetta ai contribuenti con reddito fino a 24.600 euro (24.000 euro nel 2017), proporzionalmente ridotto per i redditi fino a 26.600 euro (26.000 euro nel 2017). Dalle dichiarazioni presentate nel 2019 a livello nazionale risultavano oltre 12 milioni di soggetti a cui spettava il bonus, per un ammontare di quasi 9,9 miliardi di euro (in media 818 euro procapite). In Fvg i beneficiari sono stati 281.763 (pari al 55,9% dei dipendenti), per un totale di oltre 230 milioni di euro (pari a 818 euro procapite). Occorre anche sottolineare che, sempre in Fvg, per circa 42.000 contribuenti (pari al 14,9%) si è alla fine verificata una restituzione parziale (o totale) del bonus, in quanto non effettivamente spettante. A livello nazionale quasi 1,8 milioni di soggetti hanno dovuto restituire integralmente o parzialmente il bonus ricevuto. Il datore di lavoro provvede infatti ad erogare su base mensile il bonus ai contribuenti che ne hanno diritto in base alle informazioni in suo possesso; successivamente, in sede di dichiarazione, è necessario procedere al ricalcolo del credito spettante tenendo conto di tutti i redditi.

I dati comunali

L’analisi comunale, basata sul reddito imponibile medio (l’unico disponibile a tale livello territoriale), vede ai primi posti due comuni lombardi: Basiglio (48.186 euro per oltre 5.600 contribuenti) e Tremezzina (47.569 euro); al terzo c’è Lajatico in provincia di Pisa (47.234 euro). Il primo tra i capoluoghi di provincia è Milano che, con 33.749 euro in media per oltre un milione di contribuenti, si colloca al dodicesimo posto.

In Fvg il comune di Moruzzo si conferma al primo posto (e 56esimo a livello nazionale, mentre l’anno precedente era 58esimo) con 28.412 euro di media, seguito da Pagnacco, Udine e Campoformido; le ultime posizioni sono occupate prevalentemente dalle Valli del Natisone (in particolare Drenchia, Grimacco, Stregna, Pulfero e Savogna negli ultimi dieci posti), dove la quota dei redditi da pensione è particolarmente elevata.

Reddito imponibile medio per comune (euro), dichiarazioni Irpef 2019 provincia di Udine

n. Comune Imponibile medio N. di contribuenti

1 MORUZZO 28.412 1.905 2 PAGNACCO 25.480 3.898 3 UDINE 24.925 74.774 4 CAMPOFORMIDO 24.700 5.886 5 TRICESIMO 23.848 5.874 6 FAGAGNA 23.670 4.809 7 PRADAMANO 23.560 2.740 8 MARTIGNACCO 23.541 5.237 9 TAVAGNACCO 23.348 11.168 10 SAN DANIELE DEL FRIULI 22.623 6.286 11 BUTTRIO 22.622 3.135 12 PASIAN DI PRATO 22.595 7.163 13 MOIMACCO 22.591 1.257 14 PALMANOVA 22.405 4.195 15 TOLMEZZO 22.171 7.902 16 PAVIA DI UDINE 21.954 4.344 17 REMANZACCO 21.633 4.569 18 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 21.508 1.717 19 SAN GIORGIO DI NOGARO 21.378 5.702 20 TARCENTO 21.364 6.993 21 CIVIDALE DEL FRIULI 21.258 8.795 22 CODROIPO 21.021 12.211 23 MALBORGHETTO-VALBRUNA 20.996 753 24 TARVISIO 20.891 3.520 25 CERVIGNANO DEL FRIULI 20.858 10.231 26 REANA DEL ROJALE 20.835 3.797 27 POZZUOLO DEL FRIULI 20.768 5.237 28 TREPPO GRANDE 20.728 1.357 29 VISCO 20.610 597 30 FIUMICELLO VILLA VICENTINA 20.586 4.681 31 RUDA 20.584 2.199 32 GEMONA DEL FRIULI 20.566 8.487 33 PREMARIACCO 20.534 3.142 34 AQUILEIA 20.460 2.533 35 BUJA 20.428 5.077 36 PORPETTO 20.391 1.952 37 ARTEGNA 20.355 2.209 38 CASSACCO 20.307 2.242 39 POVOLETTO 20.283 4.214 40 CORNO DI ROSAZZO 20.237 2.460 41 BAGNARIA ARSA 20.235 2.618 42 LIGNANO SABBIADORO 20.047 5.672 43 MAGNANO IN RIVIERA 20.044 1.785 44 AIELLO DEL FRIULI 20.027 1.741 45 COSEANO 20.009 1.675 46 CAVAZZO CARNICO 19.989 822 47 CAMPOLONGO TAPOGLIANO 19.944 876 48 GONARS 19.925 3.575 49 TERZO DI AQUILEIA 19.904 2.065 50 BASILIANO 19.793 3.991 51 TORVISCOSA 19.787 2.131 52 MANZANO 19.772 4.916 53 AMARO 19.749 658 54 TRIVIGNANO UDINESE 19.734 1.260 55 LATISANA 19.684 10.290 56 ZUGLIO 19.668 463 57 MERETO DI TOMBA 19.628 2.032 58 CARLINO 19.525 2.137 59 SAN GIOVANNI AL NATISONE 19.512 4.638 60 SAN PIETRO AL NATISONE 19.477 1.717 61 RIVE D’ARCANO 19.473 1.891 62 BICINICCO 19.426 1.442 63 MOGGIO UDINESE 19.412 1.380 64 PONTEBBA 19.403 1.131 65 MAJANO 19.400 4.683 66 DIGNANO 19.397 1.882 67 RAVEO 19.375 354 68 SAN VITO DI FAGAGNA 19.372 1.316 69 CAMINO AL TAGLIAMENTO 19.244 1.226 70 MORTEGLIANO 19.223 3.782 71 FLAIBANO 19.197 848 72 RONCHIS 19.170 1.541 73 VENZONE 19.062 1.636 74 SANTA MARIA LA LONGA 19.044 1.793 75 MUZZANA DEL TURGNANO 19.012 1.894 76 RAGOGNA 18.986 2.252 77 LESTIZZA 18.926 2.857 78 VERZEGNIS 18.880 732 79 VARMO 18.873 2.142 80 OSOPPO 18.803 2.264 81 SEDEGLIANO 18.778 2.906 82 ARTA TERME 18.698 1.602 83 CASTIONS DI STRADA 18.521 2.854 84 VILLA SANTINA 18.474 1.701 85 ENEMONZO 18.465 1.024 86 TORREANO 18.464 1.670 87 SAPPADA 18.461 1.083 88 RIVIGNANO TEOR 18.447 4.806 89 CHIUSAFORTE 18.431 516 90 FAEDIS 18.421 2.198 91 SAN LEONARDO 18.378 878 92 TRASAGHIS 18.366 1.712 93 NIMIS 18.355 2.019 94 ATTIMIS 18.268 1.344 95 SAN VITO AL TORRE 18.257 938 96 DOGNA 18.209 142 97 PREONE 18.095 214 98 BERTIOLO 18.083 1.903 99 CERCIVENTO 18.062 529 100 OVARO 18.018 1.529 101 TALMASSONS 17.933 3.002 102 MONTENARS 17.909 414 103 PALAZZOLO DELLO STELLA 17.901 2.259 104 SAURIS 17.887 316 105 PALUZZA 17.864 1.712 106 PRECENICCO 17.857 1.141 107 POCENIA 17.742 1.872 108 MARANO LAGUNARE 17.629 1.428 109 CHIOPRIS VISCONE 17.620 521 110 RESIUTTA 17.485 242 111 SUTRIO 17.481 967 112 SOCCHIEVE 17.419 696 113 FORGARIA NEL FRIULI 17.311 1.413 114 TREPPO LIGOSULLO 17.084 514 115 AMPEZZO 16.829 777 116 COMEGLIANS 16.805 397 117 RIGOLATO 16.611 359 118 FORNI DI SOPRA 16.422 805 119 PAULARO 16.403 1.894 120 PRATO CARNICO 16.305 751 121 LAUCO 16.284 561 122 BORDANO 16.245 583 123 PREPOTTO 16.143 594 124 RESIA 16.090 782 125 FORNI AVOLTRI 15.977 463 126 RAVASCLETTO 15.896 447 127 LUSEVERA 15.811 488 128 SAVOGNA 15.613 336 129 PULFERO 15.584 708 130 STREGNA 15.571 262 131 TAIPANA 14.750 514 132 FORNI DI SOTTO 14.589 503 133 GRIMACCO 14.560 274 134 DRENCHIA 11.941 105

1 PORDENONE 24.494 38.846 2 ROVEREDO IN PIANO 23.759 4.363 3 PORCIA 23.240 11.468 4 SAN QUIRINO 22.613 3.209 5 CORDENONS 22.544 13.952 6 SACILE 22.073 14.725 7 FONTANAFREDDA 21.921 9.118 8 FIUME VENETO 21.813 8.775 9 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 21.690 11.531 10 BUDOIA 21.279 1.925 11 AZZANO DECIMO 21.259 11.328 12 CORDOVADO 20.957 2.112 13 CASARSA DELLA DELIZIA 20.796 6.207 14 SPILIMBERGO 20.707 9.345 15 PRATA DI PORDENONE 20.672 5.938 16 POLCENIGO 20.657 2.524 17 CHIONS 20.656 3.729 18 MANIAGO 20.520 8.854 19 SESTO AL REGHENA 20.338 4.830 20 CANEVA 20.117 4.763 21 BRUGNERA 19.855 6.780 22 FANNA 19.802 1.171 23 AVIANO 19.553 6.926 24 MONTEREALE VALCELLINA 19.423 3.334 25 ZOPPOLA 19.373 6.505 26 PASIANO DI PORDENONE 19.283 5.643 27 FRISANCO 18.854 489 28 VITO D’ASIO 18.830 621 29 TRAVESIO 18.744 1.336 30 VALVASONE ARZENE 18.706 3.125 31 VAJONT 18.656 1.130 32 PRAVISDOMINI 18.619 2.393 33 SEQUALS 18.556 1.776 34 MEDUNO 18.445 1.240 35 TRAMONTI DI SOTTO 18.426 343 36 CAVASSO NUOVO 18.084 1.209 37 MORSANO AL TAGLIAMENTO 18.038 2.162 38 CIMOLAIS 17.638 309 39 ERTO E CASSO 17.565 314 40 VIVARO 17.560 1.058 41 ARBA 17.457 1.020 42 PINZANO AL TAGLIAMENTO 17.396 1.182 43 BARCIS 17.079 219 44 CASTELNOVO DEL FRIULI 16.979 692 45 TRAMONTI DI SOPRA 16.392 281 46 CLAUZETTO 16.193 361 47 CLAUT 16.147 740 48 SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 16.100 1.323 49 ANDREIS 16.081 221 50 SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA 15.212 4.167

1 CAPRIVA DEL FRIULI 24.470 1.313 2 SAN LORENZO ISONTINO 22.196 1.201 3 STARANZANO 22.024 5.429 4 FARRA D’ISONZO 21.838 1.367 5 GRADISCA D’ISONZO 21.684 5.087 6 DOBERDO’ DEL LAGO 21.562 1.080 7 TURRIACO 21.531 2.139 8 RONCHI DEI LEGIONARI 21.301 9.144 9 SAGRADO 21.264 1.667 10 MOSSA 21.198 1.231 11 FOGLIANO REDIPUGLIA 20.922 2.295 12 ROMANS D’ISONZO 20.727 2.959 13 GORIZIA 20.629 28.073 14 SAN PIER D’ISONZO 20.560 1.504 15 MARIANO DEL FRIULI 20.468 1.203 16 SAN CANZIAN D’ISONZO 20.374 4.635 17 MEDEA 20.153 759 18 MORARO 20.147 570 19 VILLESSE 20.075 1.292 20 GRADO 20.040 6.655 21 CORMONS 19.969 5.954 22 SAVOGNA D’ISONZO 19.967 1.414 23 MONFALCONE 19.713 21.784 24 DOLEGNA DEL COLLIO 17.045 316 25 SAN FLORIANO DEL COLLIO 14.504 829

1 DUINO-AURISINA 24.640 6.674 2 SGONICO 24.425 1.621 3 MONRUPINO 24.249 699 4 TRIESTE 23.117 157.123 5 MUGGIA 22.030 10.356 6 SAN DORLIGO DELLA VALLE 21.278 4.714

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze