Inaugurate le linee 81 e 82 per collegare i quartieri al centro storico

Questa mattina sono state inaugurate ufficialmente le nuove linee di trasporto pubblico urbano 81 e 82, pensate per collegare i quartieri al centro storico cittadino, in particolare la zona nord e la zona ovest.

Al giro inaugurale era presente, insieme al Direttore del servizio trasporto pubblico regionale e locale della Regione FVG Enzo Volponi, all’Amministratore delegato di Arriva Udine Diego Regazzo e al Direttore d’esercizio Emilio Coradazzo, anche l’Assessore alla Mobilità Ivano Marchiol, che ha commentato: “L’attivazione delle nuove linee di collegamento con il centro storico è un passo in avanti importante per migliorare la mobilità della nostra città”, le parole dell’assessore. “Le linee 81 e 82 inaugurate oggi sono un’opportunità in più messa a disposizione dei cittadini per raggiungere la zona centrale della città, in maniera più facile, economica e sostenibile. Il trasporto urbano è uno strumento importante per consentire ai cittadini di vivere pienamente la città, o meglio per fare in modo che la città si faccia vivere appieno, in tutto il periodo dell’anno. Siamo sicuri che la creazione delle nuove linee, insieme alla reintroduzione della Linea 1 in via Aquileia, molto attesa dai cittadini, sia un passo fondamentale per collegare i quartieri al centro cittadino, nella direzione di una mobilità più sostenibile e plurale”, ha sottolineato. “Abbiamo lavorato – conclude – e continueremo a collaborare con Arriva e la Regione FVG, che ringrazio per l’impegno nell’ottica dell’ottimizzazione del trasporto urbano della città, per fornire queste possibilità ai cittadini”.

Come comunicato nelle scorse settimane, le direttrici dei nuovi autobus al 100% elettrici sono quelle che collegano la zona nord (con partenza da via Colugna) e la zona ovest (Parco Commerciale del Centro Studi, via Luzzatto) con il centro cittadino, mettendo in rete parcheggi, aree commerciali, zone ad alta frequentazione con luoghi significativi del centro come Piazza San Cristoforo e Piazza Garibaldi. Grazie all’alto numero di fermate consentiranno anche facili spostamenti all’interno del ring urbano. Per tutto il mese di dicembre, in occasione delle feste, periodo in cui il centro storico cittadino è popolato da moltissime persone anche da fuori città, il servizio sarà completamente gratuito.

La linea 81 collega il parcheggio gratuito della chiesa in via Colugna con Piazza San Cristoforo, ed è attiva tutti i giorni feriali nella fascia oraria dalle 9.00 alle 18.30, con corse ogni 40 minuti (Prima partenza da via Colugna 151 alle ore 8:59, ultima partenza da P.za San Cristoforo 1 per via Colugna alle ore 17:56, per l’Ospedale S.M.M. alle ore 18:36). Questo il percorso nel dettaglio delle fermate: Via Pieri (ospedale), via Colugna, Chiavris, Viale Volontari della Libertà, Via Gemona, Piazza San Cristoforo, Via Gemona, Viale Volontari della Libertà, Via Forni di Sotto, via Pieri.

La linea 82 collega i parcheggi gratuiti nei pressi del parco commerciale Centro Studi (via Luzzatto) a largo Ospedale Vecchio, tutti i giorni feriali in una fascia oraria più ampia rispetto alla 81, dalle 8.00 alle 20.00, con corse ogni 15 minuti (Prima partenza da via Luzzatto alle ore 8:16, ultima partenza da largo Ospedale Vecchio alle ore 19:52).

Il percorso della linea 81 coinvolge Largo Ospedale Vecchio, Piazza Garibaldi, Via del Gelso, Piazzale 26 Luglio, Via Luzzatto, Piazzale 26 Luglio, Via Poscolle, Largo Ospedale Vecchio.