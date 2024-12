Presepe di Sabbia a Lignano Sabbiadoro dal 7 dicembre 2024

Il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro presenta la sua ventunesima edizione. Dopo le 88 mila visite del 2023, torna una delle iniziative più attese del periodo natalizio in Friuli Venezia Giulia e non solo, vista la sua capacità di attrarre moltissimi visitatori anche da fuori Regione e dalle vicine Austria, Slovenia e Croazia. A partire dal 7 dicembre, e fino al 2 febbraio, il presepe sarà visitabile nella tensostruttura allestita all’altezza dell’Ufficio Spiaggia n. 6 sul Lungomare Trieste a Lignano Sabbiadoro. Per tutte le Informazioni e gli orari di apertura visitare il sito www.presepelignano.it .

“Panem nostrum cotidianum. Il cibo e il dono: tradizioni, cucina, arte e spiritualità tra Tagliamento e Isonzo”, questo il titolo della grande opera realizzata da un’equipe internazionale di maestri scultori e come sempre realizzata solo con acqua marina e sabbia dell’arenile di Lignano, senza ricorrere a collanti o a sostanze chimiche. La XXI edizione dell’opera è organizzata dalle Associazioni Lignano in Fiore ODV e Dome Aghe e Savalon d’Aur APS, in collaborazione con Comune di Lignano Sabbiadoro, Lignano Sabbiadoro Gestioni, Regione Friuli Venezia Giulia, Consorzio Lignano Holiday, Spiaggia Viva e con il fondamentale sostegno delle associazioni lignanesi.

«Quando 20 anni fa è iniziata questa avventura, in una Lignano invernale deserta, con un piccolo presepe di sabbia regalato alla comunità – commentano Mario Montrone, presidente dell’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur APS e Gioia Prata di Lignano in Fiore OVD– nessuno si aspettava di poter raggiungere nel tempo complessivamente oltre un milione di visitatori, con una manifestazione cresciuta in tutti i suoi aspetti e capace di farsi promotrice di importanti iniziative solidali. Grazie al lavoro dei tanti partner istituzionali e dei volontari delle associazioni locali, questa iniziativa, nata dalla stessa comunità, ha saputo diventare un evento dal forte richiamo turistico, con visitatori provenienti da tutta la regione e dall’estero; un gioiello in riva al mare di Lignano Sabbiadoro, città che ora sa splendere anche durante la stagione invernale»

Il grande Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro è pronto a stupire ancora una volta con la sua XXI edizione, Panem nostrum cotidianum, che esplora l’antico connubio tra il cibo e il dono, simboli universali di vita e condivisione e si preannuncia come un emozionante viaggio attraverso le tradizioni, la storia, l’arte e la spiritualità del territorio compreso tra Tagliamento e Isonzo.

Il tema di quest’anno invita i visitatori a riscoprire gli antichi saperi legati al cibo e alla circolarità del “donare-ricevere-contraccambiare”. Dono e cibo divengono centrali proprio come nella tradizione presepiale più classica, dove i personaggi offrono al Bambino Gesù i prodotti della loro terra, mentre questi dona sé stesso all’Umanità quale nutrimento di vita eterna. Il Presepe di Sabbia 2024 nel rievocare la Natività esplora anche la profonda relazione che da sempre lega l’uomo alla terra e al proprio territorio. Il percorso si immerge nel susseguirsi dei mesi, attraversa le “soglie” stagionali, si sofferma su alcune festività dei santi legate ai cicli agrari o sui momenti cruciali del lavoro nei campi, raccontando al contempo i piatti tradizionali che custodiscono il sapore e la storia della vita contadina in Friuli. Si parte dal prosciutto di San Daniele, che diventa pretesto sia per approfondire l’importanza del maiale nell’economia e nella cultura contadine, sia per ricordare gli antichi riti legati a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali dell’aia e della stalla; si prosegue con le mele benedette di San Biagio, con i pani rituali di San Valentino (i colàz,) e con il lidridìc cul pòc di San Giuseppe. Si rievocano poi le mirindutis del 25 aprile, con le tradizionali frittate a base di erbe spontanee, in ricordo della Rogazione Grande di primavera fino ad arrivare alle sagre d’autunno, dove l’oca, la brovada e il vino sono protagonisti per San Martino. Non vengono tralasciati i momenti cruciali della mietitura, della vendemmia e della trebbiatura e i gesti antichi del pescatore, del fornaio e del casaro. Il viaggio culmina con i piatti simbolo della tradizione friulana: il frico e i cjarsons, non senza aver tributato il dovuto omaggio alla gubana. La mostra invita a immergersi in un percorso sensoriale e narrativo dove ogni alimento racconta una storia e un luogo, ogni stagione porta con sé un patrimonio di saperi e di sapori e ogni piatto diventa un atto di memoria, di condivisione e di convivialità. Così, il Presepe di Sabbia 2024 non è semplicemente una rappresentazione della Natività, ma si trasforma in un’opportunità per riflettere sul significato profondo del cibo e del dono come elementi fondamentali di coesione sociale e culturale. Questi valori, in grado di connettere passato, presente e futuro, instaurano legami di umanità che abbracciano le differenze in una celebrazione festosa della Vita, della Terra, della Solidarietà. L’ultima scultura del percorso sarà un manifesto visivo che inviterà i visitatori a riflettere su problemi globali che affliggono oggi l’umanità, in un momento in cui la condivisione e l’etica del cibo diventano sempre più un atto di giustizia sociale per un futuro di pace. Le sculture di sabbia anche quest’anno sono state realizzate da un team di artisti italiani e internazionali di straordinaria bravura che hanno saputo tradurre temi antichi in opere capaci di dialogare con il presente e con il futuro.

Con oltre un milione di visitatori nelle scorse edizioni, il Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro si conferma un appuntamento imperdibile, capace di unire grandi e piccoli in un’esperienza unica di arte e spiritualità.

GIORNATE E ORARI DI APERTURA:

Il presepe verrà inaugurato sabato 7 dicembre alle 17.00 e sarà visitabile fino a domenica 2 febbraio. A dicembre sarà aperto ogni giorno, con i sabati e domeniche e le giornate dal 21 al 31 dicembre con orario dalle 10.00 alle 18.00. Dal lunedì al venerdì l’orario sarà dalle 14.00 alle 18.00, così anche nel giorno di Natale. A gennaio 2025 orario dalle 10.00 alle 18.00 dal giorno 1 al giorno 6 e in tutte le domeniche del mese. Sabato 11, 18 e 26 gennaio e 1 febbraio orario dalle 14.00 alle 18.00, mentre la domenica conclusiva, il 2 febbraio, orario continuato 10.00/18.00. Per tutte le info e gli orari visitare il sito www.presepelignano.it .

CREDITI:

Da un’idea delle Associazioni Lignano in Fiore ODV e Dome Aghe e Savalon d’Aur APS elaborata da Lara Gonzo e Ivana Battaglia

Ideazione e direzione artistica: Lara Gonzo, Mario Vittadello, Ornella Scrivante

Sculture di Charlotte Koster (Olanda), Gianni Schiumarini, Ornella Scrivante, Irina Sokolova (Belgio), Mario Vittadello

L’allestimento dei blocchi scultorei è di Antonio Molin – Accademia della Sabbia, Roma

La voce narrante che accompagna i visitatori lungo il percorso è di Massimo Somaglino

Il canto popolare natalizio Lusive la Lune,che nell’audioguida fa da colonna sonora alla Natività,è stato arrangiato e interpretato dall’Ensemble Sanginet,formato da Caterina Sangineto (lead voice, bowed psaltery), Adriano Sangineto (Celtic harp, ocals), Jacopo Ventura (acoustic guitar, vocals).

Le foto del Presepe sono di Ferdi Terrazzani – Esplora & Ama e del FotoCineClub di Lignano Sabbiadoro.

Il presepe in numeri: 800 metri quadrati di superficie espositiva, 400 metri cubi di sabbia, 5 artisti che hanno lavorato per 30 giorni consecutivi