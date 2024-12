Restiamo Umani: viaggio emozionante tra musica e parole nel segno della Pace. venerdì 6 dicembre

È uno spettacolo che si fa portavoce del valore della diversità, intesa come ricchezza. Simbolo, in musica, di integrazione e rispetto: nell’ambito della Stagione di Teatri Stabil Furlan, venerdì 6 dicembre, alle 20.30, il Teatro Palamostre di Udine ospiterà “Restiamo Umani”, di Nicola Milan: musica e voce si uniranno in un viaggio unico ed emozionante, un’ode alla pace, in un tempo in cui, troppo spesso, si parla di guerra, si fomenta l’odio e si trasformano le differenze in muri invalicabili.

“Restiamo Umani” parla però anche di rispetto della Madre terra, di attaccamento alle proprie radici e, attraverso il linguaggio universale della musica, di condivisione, dialogo, fratellanza. Lo spettacolo si diversifica e si arricchisce a ogni brano, in un susseguirsi di stili e suoni diversi, musica strumentale e vocale, si alternano in un crescendo che rapirà l’attenzione del pubblico, conducendolo in un originale itinerario musicale. All’attore Paolo Mutti spetterà invece introdurre i brani, preparando gli ascoltatori con delle toccanti letture o guidandoli nella comprensione dei testi, rendendo la performance uno spettacolo di musica e parole, a tutto tondo.

La musica originale, firmata proprio da Nicola Milan, lo vedrà alternarsi fra pianoforte e fisarmonica. Con lui anche Alessio Zoratto, al contrabbasso e oud; Francesca Koka al violino; e Pietro Sponton alle percussioni e batteria. Le note si intrecceranno alle voci del coro VocinVolo – Ritmea di Udine diretto da Lucia Follador (giovani tra gli 8 e i 20 anni) in un crescendo di emozioni, fino ad arrivare al gran finale, che vedrà per l’occasione la partecipazione del Coro SineTempore di Gonars, e di Francesca Ziroldo voce solista. Insieme chiuderanno lo spettacolo in un’invocazione alla Pace.

BIGLIETTERIA – I biglietti saranno disponibili in prevendita esclusivamente online, sul circuito VivaTicket. Nei giorni di spettacolo, la biglietteria sarà aperta un’ora prima dell’inizio dell’evento nel luogo dove si svolge la rappresentazione per l’acquisto dei biglietti fisici. Si ricorda inoltre che il Teatri riconosce un ingresso omaggio all’accompagnatore che assiste persone diversamente abili.

INFORMAZIONI – Maggiori informazioni sono disponibili sul sito del Teatri Stabil Furlan www.teatristabilfurlan.it