Incontri “Identità: conoscersi e riconoscersi”. Da sabato 5 a domenica 20 ottobre 2024

Ai nastri di partenza a Cividale del Friuli la rassegna “Incontri 2024”, dal titolo “Identità: conoscersi e riconoscersi”, ciclo di conferenze, dibattiti e presentazioni con focus sulle tematiche della solidarietà, dell’inclusione, dell’arte e dell’ambiente, che animeranno la città Patrimonio Unesco da sabato 5 a domenica 20 ottobre. Organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli egiunta alla 15a edizione, la rassegna prenderà dunque il via sabato, alle 17.30 nella Sala Sociale della SOMSI in Foro Giulio Cesare 14, con l’incontro “L’identità, una riflessione filosofica”. Interverranno Luca Taddio, Professore Associato di Estetica dell’Università di Udine, e Gabriele Giacomini, filosofo e ricercatore dell’ateneo friulano, che dialogheranno con il giornalista Mario Brandolin. Quando pensiamo all’identità la mente corre a quella componente fisica psichica che definisce ciascuno di noi e anche al contesto storico geografico culturale e sociale nel quale viviamo. Ma forse identità è qualcosa di più, ha uno statuto di significato più ampio e inclusivo. Da qui la richiesta a due filosofi di portarci a comprendere il senso di questo concetto. Domenica 6 ottobre, alle 17.30 sempre nella Sala Sociale, si terrà invece la prima delle presentazioni di libri del programma, “La mia casa altrove” (Bottega Errante Edizioni), della scrittrice e insegnante triestina Federica Marzi, che dialogherà per l’occasione con il giornalista Michele Obit, direttore del settimanale Novi Matajur.

Dopo il primo fine settimana la rassegna tornerà mercoledì 9 ottobre (alle 20.30 nella Sala Sociale) con “Una storia di frontiera”, ospite il giornalista Roberto Weber. Tutti gli eventi del calendario sono a ingresso libero, per informazioni e per consultare il programma completo visitare il sito www.somsicividale.it.

“Incontri 2024” è organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione di Cividale del Friuli con il patrocinio della Città di Cividale del Friuli e il sostegno di Civibank, Pro Loco Cividale del Friuli, Coop Alleanza e Confartigianato Udine. L’evento è promosso da Mittelfest, Museo Archeologico di Cividale del Friuli, Sistema Bibliotecario Cividalese, ANPI Cividale, Ospiti in Arrivo, Associazione Musicale Sergio Gaggia e si avvale della collaborazione di Centro studi/Študijski center Nediža, Kulturno društvo/Circolo di cultura Ivan Trinko, La Libreria Editrice, Il Curtil di Firmine e Bottega Errante Edizioni.