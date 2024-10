TSF porta “I Travagli d’Amore” al foyer ridotto del Teatrone

Arriva al foyer ridotto del Teatro Nuovo Giovanni da Udine “I Travagli d’Amore” (edito da Antica Zelkova), lettura scenica della “commedia ridicolosa” scritta dal notaio latisanese Marc’Antonio Gattinon e pubblicata nel 1622. Il volume sarà presentato dal professor Paolo Patui, corredata dalle prefazioni di Rienzo Pellegrini, per la parte critico-letteraria, e Pier Mario Vescovo per la storia del teatro e dello spettacolo.

L’evento (a ingresso gratuito, l’8 ottobre alle 18.30), parte degli appuntamenti collaterali della Stagione 2024-45 del Teatri Stabil Furlan, non sarà però una presentazione come le altre: assieme a Patui interverrà anche il regista PierPaolo Sovran cui spetterà introdurre gli attori Claudio Moretti che darà voce alla maschera friulana Malacarne, e poi Aldo Sassi (Balanzone), Giuliano Bonanni (Pantalone) e Flavia Valoppi (Violante).

Il progetto, sostenuto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia-Giulia in collaborazione con il Comune di Latisana, la Società Filologica Friulana, l’associazione La Bassa, l’accademia “N. Pepe”, assieme al Teatri Stabil Furlan, riporta in luce l’antica commedia che, nella storia della letteratura friulana, ha rappresentato un caso unico nel suo genere: è un testo plurilingue in cui i personaggi parlano in friulano, veneziano, buranese, toscano, bergamasco, graziano-bolognese e pedantesco (una sorta di latino storpiato). Un appuntamento divertente che saprà riportare il pubblico indietro, in un tempo lontano.