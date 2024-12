Infortuni del Conducente: Perché Aggiungere Questa Copertura

Quando si parla di assicurazione auto, è chiaro a tutti che la responsabilità civile obbligatoria (RC Auto) è la copertura fondamentale che i conducenti devono avere per proteggere i danni causati a terzi. Tuttavia, c’è un aspetto cruciale che non è incluso in questa polizza: la protezione del conducente in caso di infortunio. Aggiungere la garanzia infortuni del conducente all’assicurazione auto è una scelta intelligente che può fare la differenza quando si tratta di proteggere sé stessi e chiunque guidi il veicolo.

Cos’è la polizza infortuni del conducente e perché è utile aggiungerla?

La garanzia infortuni del conducente è una copertura aggiuntiva che protegge il conducente del veicolo in caso di infortunio durante un incidente, anche nel caso in cui il sinistro sia stato causato dallo stesso conducente. Questa copertura non è inclusa nella normale RC Auto, che invece tutela solo i danni a terzi. In caso di incidente con colpa, infatti, la sola polizza obbligatoria non copre i danni fisici subiti dal conducente. Per questo motivo, aggiungere la garanzia infortuni del conducente risulta essenziale per ottenere una protezione completa.

Questa tipologia di garanzia accessoria offre una tutela economica in caso di morte o invalidità permanente derivante da un incidente stradale. Indipendentemente dalla responsabilità, questa polizza garantisce che il conducente o chiunque utilizzi il veicolo riceva un risarcimento per eventuali danni fisici. È possibile scegliere un capitale assicurato tra 50.000€, 100.000€ e 200.000€, in base alle esigenze personali.

La garanzia consente inoltre di personalizzare la franchigia, scegliendo l’importo preferito tra quelli disponibili. Un vantaggio significativo è che la franchigia si azzera in caso di invalidità permanente superiore al 20%, permettendo al conducente di non preoccuparsi di ulteriori spese in situazioni di grave invalidità.

Cosa copre e cosa non copre la polizza infortuni del conducente

La polizza copre:

Infortuni che causano morte o invalidità permanente del conducente, al netto della franchigia.

Rimborso delle spese in caso di invalidità permanente derivante dall’incidente, in proporzione al massimale scelto e al grado di invalidità.

Non copre invece:

Infortuni derivanti dalla guida con patente scaduta o in stato di ebbrezza.

Infortuni che non generano un’invalidità permanente.

Spese mediche relative all’incidente.

È quindi fondamentale rispettare le condizioni previste dalla polizza per garantirne l’efficacia in caso di sinistro.

Con Allianz Direct, è possibile aggiungere la garanzia Infortuni del Conducente alla RC Auto in modo semplice e rapido. Durante la fase di calcolo del preventivo, il conducente può scegliere il massimale e la franchigia più adatti alle proprie necessità. La copertura offre protezione in caso di invalidità permanente o morte del conducente, garantendo un risarcimento proporzionato al grado di invalidità accertato, secondo la Tabella ANIA.

In caso di infortunio, Allianz Direct calcola l’indennizzo in base al grado di invalidità permanente riconosciuto.

Aggiungere la polizza Infortuni del Conducente a una RC Auto, obbligatoria per legge anche per i veicoli fermi o in aree private, rappresenta una scelta fondamentale per garantire una protezione completa e personalizzata in caso di incidente. Questa copertura offre sicurezza aggiuntiva per il conducente e chiunque utilizzi il veicolo, proteggendo da infortuni gravi che potrebbero compromettere la vita quotidiana. La possibilità di personalizzare il massimale e la franchigia, unita ai vantaggi fiscali, rende questa polizza una soluzione ideale per chi cerca sicurezza ed efficienza economica.

