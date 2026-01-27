JACK WHITE 21 giugno a Lignano Sabbiadoro per Nottinarena 2026

Figura centrale della musica contemporanea, Jack White è riconosciuto per l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance dal vivo e per un percorso artistico che attraversa rock, blues e sperimentazione. Fondatore dei The White Stripes, con cui ha segnato profondamente la scena musicale dei primi anni Duemila, ha costruito nel tempo anche una solida carriera solista, caratterizzata da una forte identità sonora e da una continua ricerca artistica. Nel 2025 The White Stripes sono stati ufficialmente inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, un riconoscimento che sottolinea l’impatto duraturo del progetto e il ruolo di Jack White nella storia della musica rock. Un traguardo che si affianca a una discografia ampia e a un’attività live costante, molto apprezzata dal pubblico internazionale.

Dopo l’annuncio del concerto del 19 giugno al festival La Prima Estate, Jack White conferma oggi una seconda data italiana per l’estate 2026: domenica 21 giugno all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro (UD), nell’ambito della rassegna “Nottinarena 2026”, che ospiterà dunque il suo unico concerto nell’intero Nordest della penisola.

I biglietti per il concerto – organizzato da VignaPR e FVG Music Live, in collaborazione con la Città di Lignano Sabbiadoro, PromoTurismoFVG e D’Alessandro e Galli – saranno in vendita dalle ore 10:00 di venerdì 30 gennaio online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati Ticketone.

JACK WHITE

Nottinarena 2026

DOMENICA 21 GIUGNO 2026 (inizio concerto ore 21:00)

LIGNANO SABBIADORO (UD), Arena Alpe Adria

Prezzi dei biglietti: Posto unico € 52,00 + dp

Biglietti in vendita a partire dalle ore 10:00 di venerdì 30 gennaio 2026 online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim.si e nei punti vendita autorizzati Ticketone