Questa mattina verso le 11.30 c’è stata una attivazione da parte di Sores per la segnalazione di una valanga a Sella Nevea, nella zona sotto il Bila Pec a quota 1900. Mobilitati la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, unità cinofile da valanga, l’elicottero sanitario e il secondo elicottero entrambi dell’elisoccorso regionale e un terzo elicottero con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga.

Dalle prime informazioni si trattava di un gruppo di sciatori e ci sono stati più travolti: a quanto pare i travolti sono riusciti a tirarsi fuori prima dell’arrivo dei soccorritori.