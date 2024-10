Joe T Vannelli con SUPALOVA alla festa di Halloween al Castello di Susans

Il grande party di Halloween in Friuli Venezia Giulia è al Castello di Susans con l’evento Halloween in the Castle. Dopo l’happening primaverile del Sunset in the Castle, evento diventato un cult in regione e non solo, lo splendido castello ospita ora il tradizionale ritrovo di Halloween organizzato dalla Pro Majano, che culminerà quest’anno con una grande festa serale che vedrà ospite il dj e produttore di fama internazionale Joe T Vannelli. Giovedì 31 ottobre, dalle 20.00 alle 3.00, a Susans arriva il Supalova Reunion, la versione aggiornata del format Supalova, evento che dai primi anni 2000 ha contraddistinto per oltre un decennio il mondo del club. Un evento unico che vede in consolle, a fianco a Joe T Vannelli, un cast artistico eclettico ed eccentrico che si esibisce dal vivo sulle sue note house: percussionisti, vocalist e ballerine, per un viaggio musicale e scenografico senza limiti. Tre saranno le situazioni musicali da vivere durante l’Halloween in the Castle al Castello di Susans. Il Salone delle Feste accoglierà il già citato Supalove Reunion con Joe T Vannelli, Silvano Del Gado, Mc Cody, Elisa, Michael Prince e Lusio Toledo. Il noto dj Angelo Bellina sarà invece protagonista nel Salone Nobile, mente nel Salone delle Volte spazio al progetto Levels, con dj Crecks e Manuel Zolli. Tre anche le tipologie di biglietto a disposizione del pubblico. L’Ingresso Unico a 25 Euro (più diritti di prevendita) consentirà l’accesso ai tre saloni, l’Ingresso Superior a 50 Euro (più d.d.p) comprende anche la degustazione di tre vini e tre piatti e l’Ingresso Vip Area a 75 Euro (più d.d.p) che aggiunge anche l’accesso all’area riservata e la possibilità di incontrare gli artisti nel backstage. I biglietti Ingresso Unico sono in vendita nei punti autorizzati Ticketone e sul sito www.ticketone.it mentre i Superior e Vip Area saranno acquistabili solo online su www.ticketone.it . Tutte le info su www.promajano.it . Ma la festa serale sarà solo il culmine della lunga giornata di Halloween in the Castle, che inizierà già dalle 16.00 con “Dolcetto o scherzetto?” il pomeriggio dedicato a bambini e famiglie, con giochi, magie, travestimenti e tante spaventose sorprese. Gli eventi del pomeriggio sono a ingresso libero. Halloween in the Castle è organizzato da Pro Majano, in collaborazione con Promoturismo FVG, Comune di Majano e Castello di Susans.

Dj e produttore di fama internazionale, Joe T Vannelli è tra i maggiori esponenti della House Music. Una carriera che lo vede protagonista nelle più importanti consolle dei cinque continenti, dall’Australia al Giappone, dall’Europa alle Americhe, ricevendo premi e riconoscimenti internazionali. Artista da oltre 20 dischi di platino ottenuti, ha un seguito social di oltre 500.000 utenti attivi ed è considerato un riferimento per locali, brand, istituzioni che lo scelgono per la sua credibilità ed esperienza pluriennale nel mondo dello spettacolo, con il suo sound inconfondibile sempre in linea con le tendenze del momento e per l’energia che scaturisce dai suoi set.