Ale e Franz al Perla, Resort & Entertainment. venerdì 4 ottobre

Perla, Resort & Entertainment celebra il 31° anniversario con il cabaret di Ale e Franz In occasione del 31° anniversario, il Perla, Resort & Entertainment organizza una serata all’insegna del divertimento e della comicità italiana. Il formidabile duo comico Ale e Franz, salirà sul palco della sala spettacoli Arena il prossimo venerdì 4 ottobre alle ore 22.00 per uno show di cabaret che saprà intrattenere e far ridere il pubblico con l’inconfondibile comicità degli autori. Ale e Franz daranno vita a uno spettacolo che esplorerà con ironia l’equilibrio e il disequilibrio dei rapporti umani, mettendo in scena tutte le sfumature della relazione tra due persone: comprensione, contrasto, litigio e complicità. Le loro gag, ricche di ritmo e improvvisazione, sapranno coinvolgere il pubblico e garantire momenti di puro divertimento.

Ale e Franz, nati artisticamente negli anni ’90 a Milano, sono noti al grande pubblico per le loro partecipazioni a trasmissioni di culto come Zelig e Mai Dire Gol, oltre che per la loro innovativa sit-com Buona la Prima!, che ha conquistato il pubblico e vinto prestigiosi premi. La loro carriera è un susseguirsi di successi, dalle tournée teatrali alle incursioni nel mondo del cinema e della televisione, grazie ai quali sono diventati uno dei più amati duo comici italiani.

I biglietti per lo spettacolo sono disponibili presso il banco Privilege del centro Perla al costo di soli 20 €.