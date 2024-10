Inaugurata la “Panchina dell’ascolto” nel Giardino del Torso

Nel Giardino del Torso è stata inaugurata la “Panchina dell’ascolto”, iniziativa della 50&Più di Udine, associazione di over 50 aderente a Confcommercio, in collaborazione con il Comune, rappresentato dall’assessore Stefano Gasparin e del consigliere Lorenzo Patti, delegato del sindaco De Toni. «Una bella mattinata – commenta il presidente della 50&Più Guido De Michielis, che ha visto la partecipazione di una cinquantina di persone tra dirigenti e soci, anche per la seconda proposta di giornata, la passeggiata della salute, nel contesto della prevenzione avviato dalla nostra associazione con le farmacie udinesi di Apoteca Natura».