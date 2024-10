Speedway: Mc Olimpia campione italiano assoluto con Michele Paco Castagna

E’ arrivata per il Moto Club Olimpia la vittoria più importante della stagione: Michele “Paco” Castagna, pilota di punta della società di Terenzano, ha conquistato il titolo italiano assoluto di speedway. Il rider ha fatto suo lo scudetto sulla pista di Lonigo, dove si è disputata l’ottava e ultima prova della serie nazionale. Anche in Veneto “Paco” non ha lasciato scampo agli avversari: il 30enne vicentino si è aggiudicato anche il round finale, chiudendo il trofeo tricolore con otto affermazioni in altrettante uscite. Per lui 200 punti in saccoccia, vale a dire punteggio pieno. Un’annata perfetta, in cui Castagna ha dimostrato non solo di sapere andare forte, ma anche di gestire la pressione dei favori del pronostico a ogni round.

Grande la soddisfazione per il Moto Club Olimpia: si tratta del 35esimo titolo nazionale assoluto. “Siamo veramente soddisfatti – è il commento del presidente del sodalizio pozzuolese, Pierpaolo Scagnetti, che ha seguito dal vivo la gara di Lonigo -. “Paco” ha disputato una stagione di altissimo livello, meritando appieno il suo quarto titolo nazionale. Si è confermato veloce e continuo, regolando avversari di spessore come Nicolas Vicentin del Mc Lonigo, giunto secondo”. Per il team friulano anche la soddisfazione del terzo posto finale firmato da Matteo Boncinelli, che poche settimane fa dopo il settimo round della serie si era laureato campione italiano under 21. Quest’ultimo si è imposto anche nell’ultima tappa di Lonigo, chiudendo a sua volte come “Paco” nella serie maggiore il trofeo a punteggio pieno. Nella bacheca della squadra di Terenzano troveranno così spazio i due scudetti messi in palio nella stagione italiana 2024.

Ora l’attenzione si sposta sul piano internazionale, dato che sia Castagna, sia Boncinelli saranno impegnati nel fine settimana sulla pista ceca di Pardubice. La sera di venerdì 4 ottobre il primo dovrà puntare a chiudere tra i primi quattro del Gp Challenge per qualificarsi alla Speedway Grand Prix Serie 2025. Domenica 6 ottobre lo stesso vicentino sarà di scena sempre a Pardubice per la 76esima edizione del Casco d’Oro, prestigiosa manifestazione a invito. Quindi lunedì 7 ottobre correrà a Praga al memorial Tomicek. Sabato 5 ottobre invece Boncinelli prenderà parte a Pardubice alla quinta prova del campionato mondiale di flat track e poi allo Zlata Stuha, il Casco d’Oro junior di speedway riservato ai piloti under 21.

Va infine ricordato che nell’annata agonistica il Moto Club Olimpia ha registrato il debutto nel campionato italiano del suo più giovane pilota di speedway, il 14enne di Roveredo in Piano (Pordenone) Brando Lunardi. Dopo aver preso parte ad alcune gare in Slovenia, in sella a una moto 250 cc ha fatto il suo debutto nel trofeo tricolore. L’attenzione per i giovani è il segno che la società pozzuolese guarda anche al futuro, non soltanto al presente.