Jolly Handball a un passo dalla A

Vittoria decisiva ieri sera a Campoformido per la Jolly Handball, che nella terzultima gara di campionato si è imposta con decisione contro l’Oderzo, formazione appena alle spalle dei friulani in classifica.

I due punti conquistati ieri rappresentano un tassello fondamentale per la promozione in serie A2, che dal prossimo anno si chiamerà A “BRONZE”. Il Torri, primo della classe, ha già una formazione in serie A Silver e pur essendosi guadagnato il primo posto, per il momento per solo un punto, potrà iscrivere solamente una squadra nelle categorie superiori. Ieri sono quindi scattati i festeggiamenti anche se per l’ufficialità bisognerà aspettare ancora due gare: la prossima trasferta a Padova e poi l’ultima, sempre in casa, proprio contro il Torri. Dove il pubblico sarà, come ieri sera, caldissimo.

Più di duecento persone infatti hanno applaudito e festeggiato la vittoria dei jollini per 36 a 27, dopo una partita di alto livello tecnico che ha visto i friulani imporsi per cinismo e freschezza atletica. Fin dal primo minuto infatti è chiaro a tutti che la Jolly non regalerà nemmeno una rete agli avversari. Se il primo tempo è giocato punto a punto fino al ventesimo, nel finale di frazione i friulani allungano puntando sulle spettacolari reti di Lojk, del solito Copetti e di Benassutti. Al primo fischio è 20 a 15. L’Oderzo però, guidato da una vecchia volpe della pallamano italiana come Angelo Bufardeci e forte di un bel mix di giovani e esperti, nella ripresa trova alcuni accorgimenti tattici. La Jolly, anche per l’uscita per infortunio di Gasparri e Bulfone, sbanda un poco. Ma è solo un attimo. Leo Pittia chiude letteralmente la porta facendo esplodere il palazzetto ad ogni parata, Lucidi ruba palloni a raffica e rilancia contropiedi ammazza-partita. L’Oderzo non riesce mai a trovare la parità e negli ultimi minuti il distacco aumenta. Ad ogni rete i friulani incitano il pubblico, che alla fine esplode di gioia. Per la serie A2 mancano due gare e il comunicato ufficiale della Federazione. Prima però la grande festa in casa per l’ultima di campionato, il 20 maggio contro il Torri. Sarà anche l’occasione per celebrare il capitano Federico Copetti, saldamente in testa alla classifica dei marcatori del torneo con più di 200 gol.