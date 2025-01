La Jolly Handball Campoformido convince dalla Serie B all’Under 14

Tutte le squadre della Jolly Handball Campoformido sono scese in campo questo weekend raccogliendo tre vittorie e un pareggio.

Il fine settimana della Jolly comincia con un sabato di fuoco. I primi a scendere in campo sono gli Under 18 Sacer Group che, sostenuti dai propri tifosi, affrontano in trasferta la Pallamano Trieste. Come ogni derby degno di questo nome, anche la partita tra le due squadre del Friuli – Venezia Giulia iscritte al campionato, si gioca punto a punto. I friulani sono al completo, ma la squadra di casa costringe a faticare più del previsto. A 7 minuti dalla fine il punteggio segna 25-24 per il Trieste, ma la Sacer Jolly con una volata finale supera gli avversari e festeggia la vittoria finale per 27-28. Antonutti (autore di 11 reti) e compagni consolidano così il terzo posto in classifica, ma c’è ancora margine di miglioramento per mantenere una prestazione più costante.

Sempre sabato i giovani dell’Under 14 disputano una partita dai mille capovolgimenti contro il Musile, i ragazzi di mister Plazzotta però riescono a guadagnarsi il pareggio (27-27) con due gol nell’ultimo minuto.

La domenica passa per la Jolly senza troppe sofferenze. Gli Under 16 Banca di Udine Jolly vincono a Mestrino tenendosi sempre in vantaggio e controllando il risultato che al 60’ segna 27-37 a loro favore. Il pomeriggio è finalmente la volta della Serie B che affronta in casa il Malo. Una partita che si preannunciava alla portata dei friulani che infatti dominano nonostante numerose assenze per malattia o infortuni. La Asem Jolly dovrà ancora migliorare la difesa, ma ha dimostrato un gioco solido e un attacco efficace, dando modo anche ai più giovani di guadagnarsi esperienze preziose in campo. Intanto si mantiene tra le prime in classifica, accompagnata a quota 16 punti dal Cellini Padova e dal Paese.

La Serie B adesso si ferma per una giornata di riposo prima che cominci il girone di ritorno che li vedrà impegnati a Musile l’8 febbraio. Saranno invece gli Under 18 della Sacer Group Jolly ad occupare il turno casalingo di sabato 1 febbraio sfidando alle ore 18.00 i pari età del Cellini. Per le giovanili invece i prossimi appuntamenti sono: Banca di Udine Jolly Under 16 – Belluno, domenica 9 febbraio ore 15.00 a Campoformido; Cellini Padova – Jolly Under 14, sabato 1 febbraio ore 16.00 a Padova.