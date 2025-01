Un weekend al cardiopalma per la Pallamano Cus Udine

Due pareggi e una sconfitta di misura: le friulane danno segni di miglioramento e se la giocano fino all’ultimo minuto nell’ultimo weekend di gare

Il 2025 della Pallamano Cus Udine era cominciato in salita: sportivamente ma anche letteralmente con le cussine impegnate a Innsbruck. Dall’Austria erano tornate con una sconfitta di 31-24, nonostante fossero riuscite a rimanere in partita quasi fino all’ultimo. E’ seguita un’altra sconfitta, questa volta contro 3 Zinnen (20-30), un’avversaria che poteva fare affidamento su due giocatrici di grande esperienza. Infine, lo scorso sabato 25 gennaio, il Cus sfiora la vittoria contro il Laugen che strappa un pareggio a tempo scaduto.

Una partita combattuta con i denti contro la terza classificata Laugen. Le friulane dimostrano un gioco duro fin dai primi minuti tenendosi in vantaggio, sebbene con le altoatesine sempre alle calcagna. Il primo tempo finisce con il Cus in vantaggio di due e al rientro in campo il gioco continua ad essere equilibrato. La squadra di casa arriva fino al 21-17, ma le scelte tattiche delle ospiti non danno tregua. A pochi secondi dalla fine Tomadini segna il gol del 24-23, ma è palla del Laugen che guadagna un tiro franco a tempo scaduto. Con un tiro miracoloso il Laugen segna il gol del pareggio. Uno sfortunato finale che ruba al Cus una vittoria meritata. Le friulane avranno modo di rifarsi già questo sabato alle 18.30 per la prima partita di ritorno contro il Brixen, squadra che all’andata avevano sconfitto di 1.

Si combatte fino all’ultimo minuto anche nei campionati giovanili. Le Under 16 avevano cominciato l’anno con un’ottima vittoria per 24-26 a Villa Estense, mentre hanno ceduto la scorsa domenica contro il Cellini Padova (23-20), orfane del terzino Bragato, nonostante avessero messo in campo una buona difesa. Torneranno a giocare tra due settimane, l’8 febbraio, in casa del Mestrino. Anche le Under 14 hanno sfidato lo scorso weekend le pari età del Padova dimostrando di avere le carte in regola per portare a casa la vittoria, ma si sono dovute accontentare di un pareggio finale (25-25).