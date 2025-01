La strana coppia: Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia in scena a PALMANOVA, SACILE e TOLMEZZO

Una delle coppie più affiatate del teatro italiano, quella composta da Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, sarà ospite del Circuito ERT nei prossimi giorni con La strana coppia, un classico a stelle e strisce firmato da Neil Simon. La commedia sarà martedì 28 gennaio al Teatro Modena di Palmanova, mercoledì 29 gennaio al Teatro Zancanaro di Sacile, giovedì 30 gennaio al Teatro Candoni di Tolmezzo. Tutte le serate avranno inizio alle 20.45 e sui tre palchi saliranno anche Fabrizio Corucci, Riccardo Graziosi, Rosario Petix, Simone Repetto, Claudia Tosoni e Chiara Ruta. La traduzione, l’adattamento e la regia dello spettacolo sono di Gianluca Guidi.

Rappresentato per la prima volta a Broadway nel 1965,La strana coppia è un esempio di come Neil Simon, uno tra i più geniali e prolifici autori del teatro comico della seconda metà del Novecento, riesca a trovare sempre un pizzico di simpatica follia nella vita di tutti i giorni. La commedia, che mantiene in questa edizione italiana l’ambientazione newyorchese di fine anni Sessanta, racconta la difficile e complicata convivenza tra due amici dalle personalità diametralmente opposte, Felix e Oscar. Oscar Madison è un uomo maleducato ed egocentrico. Divorziato da tempo, quindi “scapolo” ritrovato, è ormai abituato a vivere da solo nel disordine e nella sporcizia. Felix Ungar vive un momento di grande tensione per la separazione dalla moglie, dalla quale è stato addirittura cacciato di casa, anche a causa della sua puntigliosità. Le condizioni psicologiche di Felix convincono l’amico Oscar a tenerlo con sé offrendogli la camera degli ospiti. La convivenza fra i due si rivela, però, complessa. E tra gag infinite e sconquassi continui, litigate feroci e tenerezze quasi da marito e moglie, i due passano i giorni non accorgendosi di riproporre con il loro atteggiamento le stesse situazioni che li avevano spinti uno a scappare dalla moglie, l’altro ad essere sbattuto fuori di casa. Arrivano addirittura al paradosso di non riuscire quasi a staccarsi da questa ridicola situazione. Ma il forzato idillio della “strana coppia” è destinato ad avere un finale che sembra un film già visto…

Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia hanno calcato assieme con successo i palcoscenici nazionali molte volte, recentemente con Maurizio IV – un Pirandello Pulp e Serial killer per signora, in precedenza con I due gentiluomini di Verona e Taxi a due piazze.

Informazioni e vendita online su ertfvg.it.