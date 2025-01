Riccardo Muti domenica 20 luglio 2025 a Villa Manin

È uno dei Direttori d’Orchestra più importanti di tutti i tempi, la sua direzione musicale è stata la più lunga nella storia del Teatro alla Scala, il 1° gennaio 2025 ha diretto per la settima volta il concerto di Capodanno al Musikverein di Vienna (un record assoluto): Riccardo Muti è un’autentica icona musicale apprezzata e amata in tutto il mondo.

Vengono annunciati oggi quattro suoi concerti evento in quattro affascinanti luoghi della penisola italiana: Riccardo Muti dirigerà i 130 elementi dell’Orchestra giovanile Luigi Cherubini, fondata nel 2004 su sua iniziativa e composta da straordinari strumentisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni. L’unica data in programma nell’intero Nordest si terrà domenica 20 luglio 2025 a Villa Manin a Codroipo (UD), organizzata da FVG Music Live e VignaPR in collaborazione con l’ERPAC FVG, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG. I biglietti per questo concerto evento saranno in vendita a partire dalle ore 11:00 di lunedì 27 gennaio online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim (Eventim.si ed Eventim.hr) e nei punti vendita autorizzati.

Dal 2010 al 2023 è stato Direttore Musicale della prestigiosa Chicago Symphony Orchestra e al termine del mandato l’Orchestra lo ha nominato Direttore Musicale Emerito a Vita. Nel corso della sua straordinaria carriera, Riccardo Muti ha diretto molte tra le più prestigiose orchestre del mondo: dai Berliner Philharmoniker alla Bayerischer Rundfunk, dalla New York Philharmonic all’Orchestre National de France, alla Philharmonia di Londra e, naturalmente, i Wiener Philharmoniker, ai quali lo lega un rapporto assiduo e significativo e con i quali si esibisce al Festival di Salisburgo dal 1971. È stato insignito di oltre 20 lauree honoris causa dalle più importanti università del mondo e ha ricevuto innumerevoli onorificenze: Cavaliere di Gran Croce della Repubblica Italia, la Verdienstkreuz della Repubblica Federale Tedesca; la Legione d’Onore in Francia (già Cavaliere, nel 2010 il Presidente Nicolas Sarkozy lo ha insignito del titolo di Ufficiale e a gennaio 2024 l’Ambasciatore francese, Martin Briens, gli ha conferito il titolo di Commendatore a nome del Presidente della Repubblica, Emmanuel Macron), il titolo di Cavaliere dell’Impero Britannico conferitogli dalla Regina Elisabetta II e tantissime altre.

Il tour di Riccardo Muti con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini – ideato da D’Alessandro e Galli – partirà venerdì 18 luglio dalla Palazzina di Caccia di Stupinigi (TO), domenica 20 luglio sarà a Villa Manin a Codroipo (UD) per l’unica data nell’intero Nordest Italia, martedì 22 luglio arriverà al Lucca Summer Festival in Piazza Napoleone (memorabile il concerto “Puccini secondo Muti” della scorsa estate in occasione del centenario dalla morte di Giacomo Puccini) e si concluderà giovedì 24 luglio all’Anfiteatro degli Scavi Pompei.

RICCARDO MUTI IN CONCERTO

DIRIGE I 130 ELEMENTI DELL’ORCHESTRA GIOVANILE LUIGI CHERUBINI

DOMENICA 20 LUGLIO 2025 (inizio ore 21:00)

VILLA MANIN – CODROIPO (UD)

Platinum € 150,00 + dp

Gold € 125,00 + dp

Silver € 100,00 + dp

Poltronissima € 85,00 + dp

Poltrona € 50,00 + dp

Tribuna bassa € 85,00 + dp

Tribuna alta € 65,00 + dp

Biglietti in vendita dalle ore 11:00 di lunedì 27 gennaio online su Eilo.it, Ticketone.it, sul circuito internazionale Eventim (Eventim.si e Eventim.hr) e nei punti vendita autorizzati.