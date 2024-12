La Traviata al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Al Teatro Nuovo Giovanni da Udine è tempo di grande lirica. Sarà infatti in scena venerdì 13 dicembre, con inizio alle ore 20.00, il più popolare e cinematografico dei titoli verdiani, La Traviata, una produzione del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste con la regia di Arnaud Bernard, noto per la sua capacità di riletture intriganti pur rimanendo sempre in una cornice di impeccabile classicismo.

Il capolavoro verdiano, primo appuntamento dedicato alla Lirica della Stagione di Opera, Operetta e Danza firmata dalla direttrice artistica Fiorenza Cedolins, sarà introdotto, mercoledì 11 dicembre alle 17.30, da una conferenza di approfondimento dal titolo «Un soggetto dell’epoca»: La Traviata di Giuseppe Verdi con il musicologo e pianista Francesco Izzo, direttore dell’Accademia Verdiana del Teatro Regio di Parma e professore ordinario all’Università di Southampton (GB) (ingresso libero).

Dramma potente e fra i più rappresentati nel mondo fin dal suo debutto avvenuto al Teatro La Fenice il 6 marzo 1843, La Traviata, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, è il terzo capitolo di quella trilogia popolare che comprende anche Il Trovatore e Rigoletto ed è ispirata all’opera teatrale La signora delle Camelie di Alexandre Dumas. Amore, passione, morte e, su tutto, la splendida partitura verdiana rendono imperdibile questo melodramma la cui prova generale aperta alle scuole, in programma la mattina di giovedì 12 dicembre, vedrà oltre 800 studenti e studentesse presenti con i loro insegnanti.

Il cast è guidato da una Violetta di assoluta esperienza, Maria Grazia Schiavo, voce di riferimento di direttori quali Muti e Dantone e presenza importante sui migliori palchi internazionali, da Salisburgo alla Scala. Orchestra e Coro del Lirico triestino e le splendide voci soliste saranno dirette da Enrico Calesso, direttore musicale del Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, che ha affrontato per la prima volta il titolo nel 2018 al Maggio Musicale Fiorentino e da allora ne ha fatto uno dei suoi punti di forza sui tanti palchi europei dove stabilmente dirige.

La Traviata di Arnaud Bernard porterà Violetta in un clima di sofisticata eleganza, con chiari riferimenti alla festosa rinascita post-bellica nelle sontuose collezioni di Christian Dior degli anni ’50, reazione del mondo femminile alle dure ristrettezze della Seconda Guerra Mondiale. Bernard, reduce dal fortunato trittico dedicato alle Manon Lescaut di Auber, Massenet e Puccini al Regio di Torino, giunge dunque con un’idea registica ed estetica di grande raffinatezza e peraltro perfettamente centrata nell’atmosfera del libretto, pur nella sua trasposizione temporale. Il gruppo creativo si completa con Alessandro Camera alle scene ed i costumi di Carla Ricotti.

Informazioni e biglietteria

La biglietteria del Teatro in via Trento 4 a Udine è aperta dal martedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00 (escluso giorni festivi e i lunedì) e a partire da 90 minuti prima di ogni spettacolo. Acquisti online su vivaticket.it (https://teatroudine.vivaticket.it). Per informazioni: tel. 0432 248418 (dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00). biglietteria@teatroudine.it www.teatroudine.it

Foto: F.Parenzan