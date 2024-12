Una Gorizia ancora più bella, più accogliente e più vivibile: a questo è finalizzato il grande impegno portato avanti dall’amministrazione Ziberna. Il sindaco ha delineato i punti principali del lavoro degli ultimi due anni e mezzo, tracciando il bilancio della prima metà mandato.

“Il punto di partenza del secondo mandato è stato caratterizzato da tante difficoltà contingenti: ci eravamo appena lasciati alle spalle la pandemia, quindi è stato necessario resettare il comparto delle risorse sulla base delle nuove necessità, senza contare la crisi che ha fatto raddoppiare i costi. Il tutto in un momento di grande pressione per la macchina comunale determinato da GO! 2025”, ha esordito il primo cittadino per inquadrare la situazione. Ha poi rimarcato: “Il lavoro che abbiamo avviato e portato avanti è stato ingente, una vera e propria sfida, ma i risultati sono straordinari, con una vision di crescita per la Gorizia del futuro, guardando sempre agli anni a venire e non solo al 2025. Ed è sotto gli occhi di tutti che la nostra città sta diventando sempre più attrattiva”.

Il sindaco ha effettuato una carrellata delle varie tematiche, specificando che il bilancio pareggia sui 150 milioni di euro, di cui 36 per il welfare e 14 per il personale. Negli ultimi anni è stato rinnovato circa il 50 per cento dei dipendenti comunali, numero complessivo sostanzialmente immutato nel triennio. 55 sono state le nuove assunzioni e 15 le procedure selettive nel 2024.

Le opere pubbliche sono una componente determinante della sfida per il dopo 2025: ammontano a 100 milioni di euro gli investimenti di opere del Comune. A breve Gorizia sarà il capoluogo in Italia con le scuole più sicure, inoltre sono oggetto di riqualificazione una quarantina di strade. A maggio Enel comincerà con la sostituzione dei settemila punti luce dell’illuminazione pubblica, che sarà interamente a led.

E ancora gli interventi per valorizzare il verde cittadino, l’impegno per la formazione e l’Università, il miglioramento dei servizi, l’attenzione per i giovani, gli eventi e la cultura.

Di seguito una carrellata dei vari settori, in allegato un elenco dei lavori pubblici.

GO! 2025

In questo periodo, insieme agli altri enti coinvolti (Regione, Gect, Comune di Nova Gorizia, Zavod, governo italiano e governo sloveno), si è lavorato per costruire non solo il programma degli eventi (ne sono previsti oltre mille) ma anche per creare le condizioni affinchè questo straordinario momento possa rappresentare un volano per la crescita a 360 gradi del nostro territorio. Ovvero in termini economici, sociali, culturali, con interventi anche in campo urbanistico, con recupero e rilancio di varie zone cittadine (a partire da via Veneto e via Boccaccio), e attivazione e realizzazione di progetti, in primis il Bando Borghi, che rappresentano una tappa fondamentale per la rivitalizzazione e rigenerazione della città.

Urbanistica

Sono state gettate le basi per la revisione, a distanza di 23 anni, del Piano regolatore comunale. Una manutenzione che punta a riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente e oggi in disuso, “costruendo sul costruito”, evitando così il consumo di suolo, e a sviluppare la mobilità sostenibile con la previsione di mettere a rete un sistema di parcheggi scambiatori. Sono state adottate varianti attese e significative al Prgc (destinazione d’uso dell’ex area del mercato all’ingrosso, realizzazione del nuovo polo scolastico all’ex ospedale civile e area di Casa Rossa).

Politiche giovanili e istruzione

Il Punto Giovani di Gorizia si è aggiudicato in questo biennio, grazie ai progetti strutturati dal Settore Politiche Giovanili, diversi bandi regionali. Dopo anni è stato ripristinato il Salone dell’orientamento READY2GO! e sono stati ampliati gli appuntamenti di Let’s Go Job. Nel novembre 2024 Gorizia è stata scelta come sede dell’incontro nazionale Eurodesk, la piattaforma che coordina le iniziative delle istituzioni europee per i giovani.

Università

Consolidata la presenza dei corsi universitari, con due nuove proposte: i corsi di laurea in Assistenza Sanitaria e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il Comune si è fatto propulsore del master in Economia circolare. È stato confermato il laboratorio RRR Lab, che coinvolge gli studenti di Architettura in iniziative di riprogettazione degli spazi urbani, e a questo se ne affianca uno nuovo, CULT Lab, ideato dal Comune per i corsi di studio triennali Dams e Relazioni Pubbliche e Comunicazione Integrata per le Imprese e le Organizzazioni, per la promozione turistica del Goriziano.

Benessere animali

È in fase di realizzazione una nuova area di sgambamento a Sant’Andrea, che si affiancherà a quelle già aperte a San Rocco, Montesanto, Sant’Anna e Straccis. Nuovi investimenti sono stati destinati al Canile comunale di Lucinico, con interventi mirati a migliorare la permanenza dei cani, degli operatori e degli ospiti in visita.

Servizi demografici, servizi funebri e cimiteriali

Per i servizi demografici si è migliorato lo sportello al cittadino, con un’operatrice dedicata che gestisce gli appuntamenti dell’anagrafe. Si è predisposto il nuovo regolamento dei consigli di quartiere, per la partecipazione dei cittadini.

In sinergia con il servizio delle opere pubbliche, si sono portate avanti manutenzioni ai cimiteri. Lavori conclusi al cimitero di Piuma e al Cimitero centrale. In corso a Lucinico. al termine si avranno a disposizione complessivamente 960 loculi ossario e 72 loculi salma.

Servizi informatici

Si è ampliata ulteriormente la rete wifi, in particolare nei luoghi dello sport e della cultura. Si è implementata l’offerta multimediale del Castello, grazie ai fondi europei gestiti dalla Regione. Si è messa a punto una serie di servizi digitali, partendo dall’area dei servizi scolastici e sociali, per arrivare all’attivazione del “canale unico eventi”, insieme alle Attività produttive, per l’organizzazione di manifestazioni in città.

Servizi sportivi

PALABIGOT quasi completato. Tempistiche in linea, pronto per l’8 febbraio.

FABRETTO completato

PISCINA in fase di progettazione i lavori di riqualificazione, efficientamento, ecc. I lavori partiranno con il nuovo anno.

Illuminazione dei campi di calcio: Straccis finita, Sant’Andrea finita.

Si è fatta una importante opera di revisione delle concessioni degli impianti sportivi. È alla firma la convenzione con Sport e Salute S.p.A., società interamente partecipata dal Ministero dell’economia e delle Finanze. Si sta definendo il regolamento per la costituzione della Consulta comunale dello sport.

Politiche internazionali

Si è chiusa l’importante programmazione del Por Fesr 2021/2027, che ha portato a Gorizia gli importanti finanziamenti per la piazza Transalpina e per Casa Rossa.

Politiche sociali e strutture socio assistenziali

Per l’invecchiamento attivo: linea telefonica dedicata ai cittadini anziani Ti SostenGO, attività di contrasto alla solitudine “80 voglia di fare” anche con servizio di trasporto, incontri con i gruppi e “Attivamente” per la socializzazione e il benessere psico-fisico, “Aggiungi un posto a tavola” per trascorrere in compagnia di pranzi delle feste.

Il 17 dicembre sarà inaugurato alla Casa di riposo Culot di Lucinico il primo Centro Diurno con sede a Gorizia: servizio rivolto a persone anziane non autosufficienti per dare una risposta ai bisogni dell’anziano ma anche sostegno ai caregiver familiari. Potranno essere accolte 14 persone ultrasessantacinquenni che presentano un profilo di non autosufficienza.

Gorizia continua il suo impegno quale ente gestore della gestione associata dei servizi sociali per i Comuni presenti nell’ambito “Collio-Alto Isonzo”. Sono garantiti tutti i servizi di assistenza alla persona in condizione di fragilità al domicilio: dall’assistenza diretta alle diverse forme di contributo a favore di caregivers e persone bisognose di assistenza, anche in accordo con i servizi sanitari territoriali.

Servizi delle attività scolastiche ed educative

Sono attivi nido d’infanzia “Scoprire e giocare”, in via Max Fabiani. Bambini frequentanti 57 e nido d’infanzia “Tika-taka” con lingua di insegnamento slovena. Bambini frequentanti 24. Per consentire i lavori sul nido di viale Virgilio è stato attivato il modello del nido diffuso con tre mini sedi: via Romagna con 14 bambini, nido diffuso Lenassi con 24 bambini e “Corte” con 14 bambini nella sezione part-time. In totale i bimbi sono 133: con la riapertura di viale Virgilio saranno aumentati i posti.

Due le scuole dell’infanzia: via Romagna e corte Sant’Ilario per un totale di 86 bambini.

La mensa in gestione comunale serve nidi e scuole dell’infanzia per un totale di 650 pasti al giorno. Le scuole primarie a tempo pieno sono fornite con pasti multiporzione forniti da ditta esterna ma controllati dai cuochi comunali.

Polizia locale

Messi a punto il regolamento passi carrabili con relativa trattazione delle pratiche connesse, il Biciplan portato all’attenzione della giunta e tra poco del consiglio, la gestione amministrativa di Gusti e della fiera di Sant’Andrea, l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche della Polizia locale (droni, falso documentale, controlli traffico pesante con formazione e dotazione apposita, controlli con altre forze polizia soprattutto di alcol, droga e velocità), videosorveglianza per le scuole, per i privati e quella generale.

Commercio

È stato costituito il Distretto del commercio con finanziamenti regionali su più linee di intervento: lavori pubblici, bando imprese e marketing urbano. Definizione del bando pubblico di rilascio delle licenze taxi e ncc. Adeguamento del regolamento del commercio nelle aree pubbliche con ridefinizione delle aree da destinare a questo tipo di attività.

Protezione civile

Finanziata la costruzione del Centro Operativo Comunale in programma a gennaio. Finanziato la ricostruzione della sede operativa della pc i cui lavori si avvieranno a gennaio. Partecipato a tutte le emergenze nazionali e regionali degli ultimi anni con un Gruppo di Volontari di eccellenza.