Lavoro: 9 nuovi corsi per occupati e disoccupati al Bearzi

9 nuovi corsi in partenza per occupati e disoccupati al Bearzi

Proseguono le iniziative per la formazione continua di occupati e disoccupati al Bearzi di Udine, dove sono aperte le iscrizioni a dieci nuovi corsi in partenza presso la Fondazione FP Ine Bearzi.

Uno di questi riguarderà le funzionalità dei fogli di calcolo (Es. Excel), uno sarà dedicato alle lingue straniere con lo studio della lingua Inglese – Livello A1, un corso sarà dedicato alla programmazione di macchine CNC, uno alla Saldatura TIG e uno per diventare Operatore Junior per la riparazione di veicoli a motore, due in ambito amministrativo dedicati alle buste paga e alla redazione del bilancio sociale. Infine una proposta di corsi dedicati alla gestione dello stress in ambito lavorativo, uno sulla risoluzione dei problemi e uno sulle Soft Skills. Di seguito una breve descrizione di ogni singolo corso.

Utilizzare strumenti di collaborazione e condivisione online

Il presente percorso formativo consente di sviluppare competenze informatico digitali. L’operazione mira a far acquisire le conoscenze sulle caratteristiche e l’impiego dei principali tools di comunicazione e dei tools di condivisione a distanza e sviluppare le competenze necessarie per utilizzare strumenti e tecnologie a supporto dei processi collaborativi e per la co-costruzione e la co-creazione di dati, risorse e know-how.

Durata: 36 ore. Avvio: 04 aprile 2024

Tecniche di redazione del bilancio sociale

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per essere in grado di analizzare le previsioni delle linee guida ministeriali (Linee guida per la redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo Settore – DM04 luglio 2019) per la redazione del bilancio sociale e dei concetti chiavi che stanno alla loro base, con l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti base per una corretta redazione.

Durata: 20 ore. Avvio: 05 aprile 2024

Utilizzare il foglio di calcolo (Es. Excel) Entry

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura INFORMATICO-DIGITALE e mira a fornire le competenze necessarie per utilizzare un foglio di calcolo a livello base ed essere in grado di creare e gestire semplici tabelle, inserire correttamente dati, formattare i dati del foglio di lavoro, applicare le funzioni di base (SOMMA, MEDIA, MIN, MAX, etc.), ordinare i dati, applicare filtri, generare grafici e stampare.

Durata: 24 ore. Avvio: 22 aprile 2024

Lingua Straniera – Inglese A1

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura LINGUISTICA e mira a fornire le competenze basilari della lingua con riferimento alle attività di ricezione, produzione e interazione orale, scritta e online da applicare in contesti lavorativi, formativi, di relazione.

Durata: 60 ore. Avvio: 22 aprile 2024

Tecniche paghe e contributi

Il corso consente di acquisire le competenze necessarie per svolgere le attività relative alla gestione amministrativa del personale. Appartiene al settore economico-produttivo denominato Area comune e ha carattere propedeutico: rappresenta cioè il primo passo per l’acquisizione di un profilo professionale completo. Si tratta di competenze alla gestione della documentazione e delle retribuzioni del personale.

Durata: 250 ore. Avvio: 06 maggio 2024

Tecniche di programmazione di macchine a CNC

Il presente corso mira ad affinare nei partecipanti le competenze necessarie per redigere il programma di lavorazione per macchine a CNC. In particolare, i partecipanti durante il percorso impareranno a definire il ciclo di lavorazione per la produzione di particolari complessi, elaborare il programma di lavorazione utilizzando funzioni avanzate di programmazione (es. utilizzo di sottoprogrammi, ripetizioni condizionate di parti del programma, funzioni geometriche e parametriche), effettuare le verifica funzionale mediante sistemi di simulazione del percorso utensile, verificare direttamente sulla macchina CNC la correttezza del programma elaborato.

Durata: 60 ore. Avvio: 30 aprile 2024

Generare Idee creative per problemi nuovi e complessi

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura TRASVERSALE e mira a fornire le competenze utili per utilizzare le metodologie, le tecniche e gli strumenti della creatività per l’innovazione, attivando e gestendo processi di problem solving creativo, individualmente o in team interdisciplinari, in presenza o a distanza grazie all’utilizzo di piattaforme digitali per la collaborazione in remoto.

Durata: 36 ore. Avvio: 15 aprile 2024

Gestire lo stress in ambito lavorativo

Il corso consente di acquisire le competenze trasversali (SOFT SKILLS) di natura TRASVERSALE necessarie per:

– adottare strategie personali e collettive per fronteggiare positivamente situazioni di criticità e stress, anche correlati ai frequenti cambiamenti nei compiti professionali e nelle esigenze organizzative

– fronteggiare le situazioni critiche e gestire le proprie e altrui emozioni utilizzando adeguate tecniche di comunicazione

– negoziare e gestire al meglio le priorità lavorative in situazioni potenzialmente critiche

Durata: 24 ore. Avvio: 29 maggio 2024

Career Guidance per il lavoro che cambia

Il corso consente di acquisire competenze trasversali (soft skills) necessarie per navigare con successo in un mercato del lavoro in costante evoluzione. Il percorso mira a definire gli obiettivi professionali dei partecipanti, facendone emergere capacità e risorse.

Durata: 24 ore. Avvio: 29 aprile 2024

Maggiori informazioni sui corsi e su come partecipare sono disponibili sul sito internet www.bearzi.it nella sezione CORSI IN PARTENZA: www.bearzi.it/category/lavoro/

Tutte le iniziative sono organizzate dalla Fondazione FP INE -IS Bearzi in via don bosco 2 a Udine.

Per informazioni è possibile contattare la sede allo 0432493981 o inviando una mail a [email protected]