Le 8 montagne al cinema all’aperto di Udine. Giovedì 29 giugno

Venerdì 14 luglio, Daniel Norgren, il compositore della struggente colonna sonora sarà protagonista

di un concerto in Friuli nell’ambito della rassegna Villa Manin Estate

Giovedì 29 giugno alle ore 21.30 sul grande schermo all’aperto del Giardino Loris Fortuna di Piazza Primo Maggio verrà proiettato LE OTTO MONTAGNE di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, meraviglioso adattamento dell’omonimo romanzo di Paolo Cognetti, vincitore del Premio della Giuria allo scorso Festival di Cannes e del David di Donatello come Miglior Film del 2022, interpretato da Alessandro Borghi e Luca Marinelli.

Componente importantissima di questo film è stata anche la colonna sonora, firmata da Daniel Norgren. Il compositore e cantautore svedese, in tour in Italia, sarà protagonista di un concerto questa estata nella splendida cornice del parco di Villa Manin. Un’occasione quindi per ascoltare dal vivo queste musiche, scolpite nella pietra proprio come fossero solchi di una montagna. Tutte le info sul concerto le trovate sul sito www.villamanin.it

Il film ha portato migliaia di persone nelle sale perché ha saputo conquistare tutti con la sua forza evocativa, tanto da sembrare già un classico ed è un adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti. Ha vinto il premio della giuria al 75º Festival di Cannes. Le musiche del cantautore e compositore svedese hanno un ruolo determinante e sono potenti al punto da emozionare quanto e più delle immagini, dando vita a quella natura che vediamo sullo schermo, in un continuo saliscendi fra silenzi e suoni, tanto da generare un passaparola sincero nei suoi confronti e una condivisione spontanea dei suoi brani in rete.

Il film rientra nella promozione Cinema Revolution 2023: il biglietto per i film italiani ed europei in programmazione costa solo €3,50! La prevendita dei biglietti sarà attiva online sul sito www.visionario.movie, dove è disponibile anche il calendario completo delle proiezioni. La cassa del cinema all’aperto sarà invece aperta dalle ore 21.00.

Le proiezioni al cinema all’aperto del giardino Loris Fortuna sono organizzate dal CEC – Centro Espressioni Cinematografiche in collaborazione con il Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate 2023).

Il concerto di Daniel Norgren invece fa parte del cartellone di “Concerti nel Parco”, all’interno della rassegna Villa Manin Estate. L’Erpac FVG, in collaborazione a Vigna PR, con questi eventi ha dato vita a uno degli appuntamenti più attesi dell’estate in regione, con una programmazione pensata per gli appassionati di nuova musica, alternativa, di qualità e ricercata, italiana e internazionale e per animare e far riscoprire anche la parte più naturalistica della storica residenza doganale e offrire una nuova opportunità di incontro e svago.